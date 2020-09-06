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В ОБСЕ лопнуло терпение из-за ситуации на Донбассе - боевиков "ДНР" мощно поставили на место

Украина | Читати новину українською
В ОБСЕ лопнуло терпение из-за ситуации на Донбассе - боевиков "ДНР" мощно поставили на место Фото: facebook.com/oscesmm

Так называемые "власти ДНР", которых назначил Кремль на оккупированном Донбассе по указанию президента РФ Владимира Путина, поставили официальному Киеву и ВСУ очередной ультиматум. С 7 сентября они угрожают начать открытый огонь против украинских защитников в районе населенного пункта Шумы, который находится вблизи Горловки. Соответствующий приказ уже отдал главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин, обвинивший украинских военных в нарушении Минских соглашений. В ОБСЕ отреагировали на угрозы боевиков — СММ опровергла все обвинения Пушилина в адрес ВСУ, что вновь подтверждает циничные планы оккупантов сорвать перемирие под любым предлогом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу организации.

В отчете СММ ОБСЕ от 5 сентября говорится о том, что за период с 21 декабря 2019 года по 2 сентября 2020 года в районе н. п. Шумы действительно было выявлено 25-метровое продление траншеи на существующих позициях Вооруженных сил Украины, но начиная с 5 июля 2020 года никаких изменений в данном районе зафиксировано не было.

Тем самым в СММ опровергли все обвинения Пушилина, который угрожает уничтожить все укрепления украинских защитников на передовой, оборудованные после объявления перемирия на Донбассе — 22 июля. В частности, главарь боевиков "ДНР" уже отдал приказ открыть огонь против украинских военных 7 сентября. Боевики расценивают инженерные сооружения ВСУ как незаконные, поэтому решили их уничтожить, о чем уже сообщили официальному Киеву.

Напомним, населенный пункт Шумы был освобожден украинской армией летом 2018 года, до этого поселок находился под контролем боевиков "ДНР" — это стратегически важный объект, так как в будущем он может послужить плацдармом для проведения дальнейших операций ВСУ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского созывает экстренное заседание по Донбассу из-за решения боевиков сорвать перемирие и вновь открыть огонь.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ОБСЕ, Донбасс, агрессия России против Украины, АТО, ООС, ЛНР, ДНР, ОРДЛО, обстрелы, угрозы, боевики, ВСУ, Шуми, Украина, Россия
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Обновлено:15:11, 06.09.2020

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