Совсем мозгов нет - россияне возмущены очередным скандальным выпадом Кремля

Команда президента России Владимира Путина продолжает цинично реагировать на все политические события на международной арене и позволяет себе высмеивать даже те страны, которые поддерживают Россию. На этот раз скандальная спикер МИД РФ Мария Захарова позволила себе оценить встречу президентов Сербии и США Александра Вучича и Дональда Трампа в Белом доме. Она опубликовала фото с переговоров, на котором Вучич сидит на стуле перед столом Трампа. Захарова также прикрепила к посту кадр из фильма "Основной инстинкт", а в подписи отметила, что "если вас позвали в Белый дом, а стул поставили так, как будто вы на допросе, лучше всего сидеть как в той сцене из фильма". Россияне в шоке от "дипломатической этики" Захаровой, которая добивается разрушение уважительных отношений Москвы со всеми союзниками, партнерами и друзьями России, передает ONLINE.UA.

Пост российской чиновницы вызвал волну негодования со стороны Сербии. На скандальную ситуацию отреагировал и сам президент Сербии Александр Вучич. Он считает, что в нем Захарова продемонстрировала весь свой примитивизм, а также выразил сожаление, что россияне не ценят позиции Сербии по отношению к РФ.

"Подсознание больше всего говорит о человеке, больше всего о себе сказала Мария Захарова, примитивизм и упрощенность больше всего говорят о ней и о тех, кто это опубликовал. Я об этом говорить не буду, пусть они сами этим занимаются", — возмутился Вучич.

Вучич сожалеет, что в России не ценят Сербию как единственную европейскую страну, отказавшуюся присоединиться к антироссийским санкциям, то, что Сербия занимает военный нейтралитет и не собирается вступать в НАТО, что Сербия — единственная страна, которая покупает газ и оружие у России.

Захарова, на удивление для всех, решила извиниться за свой скандальный выпад против Сербии. Она заявила, что ее пост неверно истолковали. Но россияне возмущены тем, что официальный представитель российского МИД продолжает позорить страну на весь мир, где россиян из-за этого уже никто не уважает.

"Очень печально, что человек с таким уровнем интеллекта, воспитания и культуры руководит МИДом. Ужасающая степень деградации нашего правительства. Стыдно за страну. Сербия — единственная, пожалуй, страна в Европе, которая нас не сдала еще, и где россиян реально любят..... Или любили, до этой публикации мадам Захаровой. Совсем нет мозгов, чтобы на такой должности делать такие вещи; Похоже и вправду наша политика прогнила. Стыдно Мария такие посты писать. Лучше промолчать. Сербы остались практически единственные кто испытывает к нам братские чувства. И позор нам , что мы позволяем обращаться так с нашими братьями. Это очень ярко показывает нашу слабость. А ваш пост это только доказывает. Это фото в первую очередь позор России, а не Сербии. Стыдно за вас; Мне очень стыдно за вас. Вы же официальное лицо РФ, зачем так низко опускаться. Постят такое тролли, а тут дипломат Мария. Хотелось бы узнать как на это отреагировал Лавров и ВВП? Надеюсь что вам придётся извиниться за этот пост перед президентом Сербии и сербским народом; За такую публикацию МИД РФ обязан уволить Марию Захарову. Тут даже извинений не достаточно. На лицо непрофессионализм и некомпетентность; Представитель МИДа постит мемы сравнивая представителя другого государства в образе Шероун Стоун на допросе. Вы отдаете себе отчёт что вы делаете?? Хватит нас позорить!!!", — комментируют скандальный пост Захаровой жители РФ.

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