С Донбасса пришли ужасные новости - в ООС бьют тревогу

Боевики не прекращают вооруженную агрессию на Донбассе — днем 6 сентября вооруженные формирования РФ решили окончательно сорвать перемирие, которое действует в зоне ООС с 27 июля. Боевики открыли огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе Красногоровки. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. В штабе ООС бьют тревогу из-за решения боевиков сорвать мирные договоренности. При этом командование ООС решило дать еще одну возможность так называемым "ДНР" и "ЛНР" выполнить требования, которые были определены трехсторонним контактной группой 22 июля 2020 придерживаться полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. В следующий раз украинские военные при вражеском обстреле начнут давать адекватный отпор противнику из всех имеющихся сил и средств. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ООС.

"6 сентября 2020 на 42-й день полного и всеобъемлющего режима прекращения огня вооруженные формирования Российской Федерации нарушили договоренности достигнуты трехстороннего контактной группой и осуществили прицельный обстрел украинских позиций. Враг нагло открыл огонь из автоматического станкового гранатомета, выпустив при этом три очереди ВОГ-17 по подразделению Объединенных сил в районе населенного пункта Красногоровка. В результате обстрела получил ранение военнослужащий Вооруженных Сил Украины, который устранял последствия пожара на позиции. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Такая дерзость противника свидетельствует о том, что ЗФ РФ направлено идут на срыв договоренностей, которые были достигнуты трехстороннего контактной группой 22 июля 2020. Сегодняшний обстрел раз доказывает, что так называемое руководство ОРДЛО не имеет целью достичь мира", — говорится в сообщении штаба ООС.

Важно отметить, что еще утром 6 сентября в штабе уверяли, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским воинами. Командование отмечало, что режим тишины сохранялся на всей линии разграничения и никаких вражеских провокаций не фиксировалось.

При этом, уже с 7 сентября боевики угрожают начать новую вооруженную атаку против украинских военных. Соответствующий приказ был отдан главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным, который обвинил Украину якобы в нарушении Минских договоренностей.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в ОБСЕ лопнуло терпение из-за ситуации на Донбассе — там опровергли все обвинения боевиков "ДНР" в адрес ВСУ.