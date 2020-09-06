Что делать при появлении симптомов коронавируса - украинцам дали важные рекомендации

В воскресенье, 6 сентября, Минздрав Украины обновил рекомендации и пояснил украинцам, что делать при появлении симптомов коронавируса. В ведомстве опубликовали новый алгоритм, в котором пошагово расписали механизм оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19 . В первую очередь, при появлении симптомов пациент должен обратиться к семейному врачу по телефону, указанному в декларации. Если же нет возможности обратится к семейному врачу или не подписана декларация с ним, то можно позвонить на областную горячую линию по вопросам коронавируса. Как и где сдать тест на коронавирус, кто принимает решение о лечении больного с COVID-19 и в каком случае нужно вызывать скорую помощь — на все эти вопросы Минздрав дал ответы в иллюстрации, опубликованной на сайте ведомства, передает ONLINE.UA.

Что делать, если появились симптомы коронавируса — рекомендации Минздрава:

При появлении симптомов (повышенная температура, затрудненное дыхание и др.) человек должен позвонить своему семейному врачу.

В случае, когда температура повышена до 38 градусов и выше, и ее не удается сбить жаропонижающими дольше чем на полтора часа, нужно вызвать скорую.

Семейный врач должен проконсультировать пациента по телефону и решить, нужно ли ему стационарное лечение. При необходимости врач приедет к больному.

Мобильная бригада возьмет у пациента образцы и отправит их в лабораторию, где сделают тест на COVID-19 — ранее человек с подозрением на вирус должен был самостоятельно обратиться в лабораторию для проведения теста.

— ранее человек с подозрением на вирус должен был самостоятельно обратиться в лабораторию для проведения теста. При подтверждении коронавируса Минздрав рекомендует лечить больного в амбулаторно-поликлинических условиях с активным наблюдением врача за больным.

С момента обращения к семейному врачу пациенту нужно самоизолироваться до установления диагноза.

Важно напомнить, что самыми распространенными симптомами коронавируса считаются: лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание — они встречаются у 88%, 67% и 18% больных соответственно. При этом специфическими симптомами коронавируса медики называют потерю вкуса и запаха. Их появление почти сразу указывают на COVID-19 , поскольку эти симптомы не характерны для других инфекционных болезней.

Напомним, в воскресенье, 6 сентября, в Украине зафиксировали 2107 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 135894 человек, из них 2846 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 62227 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 70821 украинцев продолжают болеть.

Ранее ONLINE.UA сообщал, куда звонить при появлении симптомов коронавируса — в списке есть телефоны всех горячих линий по вопросам коронавируса в областях Украины.