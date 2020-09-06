Что делать при появлении симптомов коронавируса - украинцам дали важные рекомендации

В воскресенье, 6 сентября, Минздрав Украины обновил рекомендации и пояснил украинцам, что делать при появлении симптомов коронавируса. В ведомстве опубликовали новый алгоритм, в котором пошагово расписали механизм оказания помощи пациентам с подозрением на
Что делать, если появились симптомы коронавируса — рекомендации Минздрава:
- При появлении симптомов (повышенная температура, затрудненное дыхание и др.) человек должен позвонить своему семейному врачу.
- В случае, когда температура повышена до 38 градусов и выше, и ее не удается сбить жаропонижающими дольше чем на полтора часа, нужно вызвать скорую.
- Семейный врач должен проконсультировать пациента по телефону и решить, нужно ли ему стационарное лечение. При необходимости врач приедет к больному.
- Мобильная бригада возьмет у пациента образцы и отправит их в лабораторию, где сделают тест на
COVID-19— ранее человек с подозрением на вирус должен был самостоятельно обратиться в лабораторию для проведения теста.
- При подтверждении коронавируса Минздрав рекомендует лечить больного в амбулаторно-поликлинических условиях с активным наблюдением врача за больным.
- С момента обращения к семейному врачу пациенту нужно самоизолироваться до установления диагноза.
Важно напомнить, что самыми распространенными симптомами коронавируса считаются: лихорадка, сухой кашель и затрудненное дыхание — они встречаются у 88%, 67% и 18% больных соответственно. При этом специфическими симптомами коронавируса медики называют потерю вкуса и запаха. Их появление почти сразу указывают на
Напомним, в воскресенье, 6 сентября, в Украине зафиксировали 2107 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество больных
Ранее ONLINE.UA сообщал, куда звонить при появлении симптомов коронавируса — в списке есть телефоны всех горячих линий по вопросам коронавируса в областях Украины.