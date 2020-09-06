Лукашенко снова пошел на радикальные меры против белорусов - что происходит в Беларуси прямо сейчас

В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси проходит Марш единства — на акцию в поддержку задержанных белорусов и за независимость Минска от влияния Москвы вышли более сотни тысяч людей. Команда исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко, легитимность которого не признают белорусы и международное сообщество, приняла новое радикальное решение — силовикам приказали перекрыть центр Минска, а подходы к резиденции Лукашенко оцепить ОМОНом и колючей проволокой. На территории президентской резиденции также стоят 10 военных БТРов с пулеметами. Кроме того, власти перекрыли центральные станции метро в белорусской столице и ограничили интернет, что стало уже обычной практикой. Белорусские СМИ сообщают о новой волне насилия и произвола со стороны силовиков, которые проводят жесткие задержания всех несогласных с режимом Лукашенко. Что происходит в Беларуси 6 сентября, сообщает ONLINE.UA со ссылкой на NEXTA.

Как известно, Марш Единства сегодня проходит не только в Минске, но и многих городах Беларуси, прежде всего во всех областных центрах. О ультражестких задержаниях людей сообщили уже из Гродно и Минска, где проиходят стычки белорусов с силовиками. Во время одного из задержаний, как сообщают белорусские СМИ, был распылен слезоточивый газ. Правозащитники уже публикуют список задержанных белорусов во время воскресного Марша Единства — по их данным, только в Минске незаконно задержали 85 человек.

Несмотря на жесткий отпор силовиков, в Минске протестующие пришли к резиденции Лукашенко — они принесли огромный бело-красно-белый флаг и скандируют "Саша уходи". Силовики пока не разгоняют протестующих, которые пришли к резиденции президента.

Напомним, масштабные протесты в Беларуси длятся уже почти месяц. Они начались 9 августа после президентских выборов, результаты которых не признали жители страны и международное сообщество. Белорусы требуют отменить итоги выборов, на которых, по данным ЦИК, победил Лукашенко и результаты которых не признал Евросоюз, отправить старое руководство в отставку и провести новые выборы, а также привлечь к ответу силовиков за жестокие разгоны митингов.

Лукашенко считает, что за протестной ситуацией в Беларуси стоит Запад. Поэтому он внезапно обеспокоился количеством учений НАТО в соседних с Беларусью странах и поручил перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно — "в связи с напряженной ситуацией на западных границах". Кроме того, он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. В Кремле уверили Лукашенко, что Россия готова оказать необходимое содействие в разрешении возникших проблем на основе принципов Договора о создании Союзного государства, а также в случае необходимости по линии Организации Договора о коллективной безопасности.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава МИД Литвы Линас Линкявичус возмущен бездействием Евросоюза в ситуации с Беларусью. Дипломат призвал официальный Брюссель немедленно отреагировать на ситуацию в Беларуси и оказать "конкретную помощь" белорусской оппозиции, которая добивается отставки Лукашенко и проведения новых выборов в стране.