Курс валют на сегодня 7 сентября - доллар стал дороже, евро стал дороже

На понедельник, 7 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 7 сентября цена доллара США составит 27 гривен 73 копейки. Таким образом цена американского доллара стала на 4 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 86 копеек, что в свою очередь на 13 копеек больше чем в воскресенье, 6 сентября.

В воскресенье, 6 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.76/27.73 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.79/32.75 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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