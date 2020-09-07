Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 7 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в понедельник, 7 сентября, зафиксировали 2174 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 138068 человек, из них 2877 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 62606 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 72585 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 7 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

Винницкая область — 4406 случаев;

Волынская область — 5883 случая;

Днепропетровская область — 2767 случаев;

Донецкая область — 1630 случаев;

Житомирская область — 3746 случаев;

Закарпатская область — 8091 случай;

Запорожская область — 1931 случай;

Ивано-Франковская область — 10 348 случаев;

Кировоградская область — 858 случаев;

г. Киев — 15276 случаев;

Киевская область — 6278 случаев;

Львовская область — 15 881 случай;

Луганская область — 434 случая;

Николаевская область — 1665 случаев;

Одесская область — 8525 случаев;

Полтавская область — 973 случая;

Ровенская область — 9762 случая;

Сумская область — 1963 случая;

Тернопольская область — 7390 случаев;

Харьковская область — 10 972 случая;

Херсонская область — 500 случаев;

Хмельницкая область — 3195 случаев;

Черновицкая область — 11272 случаи;

Черкасская область — 1950 случаев;

Черниговская область — 2372 случая.

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 7 сентября заболели уже более 27,2 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 231 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19 , на сегодняшний день число заболевших превышает 1,025 млн случаев. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 24 месте, среди стран Европы — на 15 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19 , 887 тысяч людей, вылечились – почти 19,3 млн пациентов.

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19 . В "красную" зону включили:

города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно и Костопольский район Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

Бобровицкий район Черниговской области.