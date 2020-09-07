Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 7 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в понедельник, 7 сентября, зафиксировали 2174 новых случаев заражения. Общее количество больных
По состоянию на 7 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:
- Винницкая область — 4406 случаев;
- Волынская область — 5883 случая;
- Днепропетровская область — 2767 случаев;
- Донецкая область — 1630 случаев;
- Житомирская область — 3746 случаев;
- Закарпатская область — 8091 случай;
- Запорожская область — 1931 случай;
- Ивано-Франковская область — 10 348 случаев;
- Кировоградская область — 858 случаев;
- г. Киев — 15276 случаев;
- Киевская область — 6278 случаев;
- Львовская область — 15 881 случай;
- Луганская область — 434 случая;
- Николаевская область — 1665 случаев;
- Одесская область — 8525 случаев;
- Полтавская область — 973 случая;
- Ровенская область — 9762 случая;
- Сумская область — 1963 случая;
- Тернопольская область — 7390 случаев;
- Харьковская область — 10 972 случая;
- Херсонская область — 500 случаев;
- Хмельницкая область — 3195 случаев;
- Черновицкая область — 11272 случаи;
- Черкасская область — 1950 случаев;
- Черниговская область — 2372 случая.
Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 7 сентября заболели уже более 27,2 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 231 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости
На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев
Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.
По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности
- города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
- города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
- город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
- города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
- Великобурлукский район Харьковской области;
- город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
- Бобровицкий район Черниговской области.
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