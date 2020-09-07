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Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 7 сентября

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Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 7 сентября Коронавірус в Україні — останні новини 7 вересня (фото — pixabay.com)

Количество больных коронавирусом в Украине растет стремительными темпами — в понедельник, 7 сентября, зафиксировали 2174 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 138068 человек, из них 2877 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 62606 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 72585 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения.

По состоянию на 7 сентября коронавирусная болезнь зафиксирована в следующих областях:

  • Винницкая область — 4406 случаев;
  • Волынская область — 5883 случая;
  • Днепропетровская область — 2767 случаев;
  • Донецкая область — 1630 случаев;
  • Житомирская область — 3746 случаев;
  • Закарпатская область — 8091 случай;
  • Запорожская область — 1931 случай;
  • Ивано-Франковская область — 10 348 случаев;
  • Кировоградская область — 858 случаев;
  • г. Киев — 15276 случаев;
  • Киевская область — 6278 случаев;
  • Львовская область — 15 881 случай;
  • Луганская область — 434 случая;
  • Николаевская область — 1665 случаев;
  • Одесская область — 8525 случаев;
  • Полтавская область — 973 случая;
  • Ровенская область — 9762 случая;
  • Сумская область — 1963 случая;
  • Тернопольская область — 7390 случаев;
  • Харьковская область — 10 972 случая;
  • Херсонская область — 500 случаев;
  • Хмельницкая область — 3195 случаев;
  • Черновицкая область — 11272 случаи;
  • Черкасская область — 1950 случаев;
  • Черниговская область — 2372 случая.

Количество больных коронавирусом в мире также стремительно растет — по состоянию на 7 сентября заболели уже более 27,2 млн человек. За последние сутки в мире диагностировали более 231 тысячи новых случаев. Больше количество больных растет в США, Бразилии и Индии. В России, которая находится на четвертом месте в мире по заболеваемости COVID-19, на сегодняшний день число заболевших превышает 1,025 млн случаев. Украина в мировой статистике по заболеваемости коронавирусом находится уже на 24 месте, среди стран Европы — на 15 месте.

На данный момент в мире за неделю диагностируют значительно более 1,5 млн новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня. На сегодняшний день более 7 млн человек продолжают болеть, умерли от осложнений, вызванных COVID-19, 887 тысяч людей, вылечились – почти 19,3 млн пациентов.

Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 7 сентября (1)

Напомним, в Украине карантин по коронавирусу продлили до 31 октября. Он действует по адаптивным правилам — в зависимости, какой процент заболеваемости дает район или город областного значения, его выделяют в зеленую, желтую, оранжевую или в красную зоны. Красная зона — критическая, в ней закрывают кафе, рестораны и учебные заведения, останавливают городской транспорт. В зеленой зоне действуют обязательные требования — масочный режим и социальная дистанция. Желтая — это "буферная зона", которая не сильно отличается от "зеленой" за ограничениями, но становится предупредительной. В этом периоде запрещено посещать дома престарелых, больницы, социальные учреждения.

Количество больных коронавирусом в Украине растет быстрыми темпами - официальные данные на 7 сентября (2)

По решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19. В "красную" зону включили:

  • города Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
  • город Дубно и Костопольский район Ровенской области;
  • города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
  • Великобурлукский район Харьковской области;
  • город Черновцы, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;
  • Бобровицкий район Черниговской области.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что делать, если появились симптомы коронавируса — Минздрав обновил алгоритм относительно оказания помощи пациентам с подозрением на COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, Минздрав, эпидемия, пандемия, количество больных, коронавірус, последние новости о коронавирусе, статистика по областям, статистика 7 сентября
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Обновлено:09:11, 07.09.2020

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