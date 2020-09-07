Команда Зеленского экстренно позвонила Лаврову - что происходит

Член команды украинского лидера Владимира Зеленского и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба экстренно позвонил министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову. По словам дипломата, он хотел подробно оговорить провокации пророссийских сил на Донбассе, в результате которых один украинский военный погиб и один был ранен. По мнению Дмитрия Кулебы, это очевидные попытки сорвать режим прекращения огня и создать существенные препятствия для процесса мирного урегулирования в целом. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Фейсбук-страницу главы МИД Украины.

"Действуя добросовестно, Украина в связи с этими провокациями приняла неотложные мероприятия, предусмотренные договоренности Трехсторонней контактной группы от 22.07.2020 о введении с 27.07.2020 пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня, а именно — немедленно задействует координационный механизм реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии Общего центра контроля и координации, а также проинформировала об инциденте Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ в Украине. Кроме того, я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Стоит обратить внимание на то, что 6 сентября пророссийские силы коварно обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки с автоматического станкового гранатомета — в результате был ранен украинский боец. После этого руководство украинской делегации в ТКГ по Донбассу пришло к выводу, что отдельные провокации со стороны ОРДЛО не могут быть основанием для срыва мирного процесса. Однако, чуть позже, боевики второй раз нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Причепиловки, что на Луганщине — в результате обстрела погиб военный.

Напомним, что в полночь 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. Что вжливо понимать, с тех пор до 6 сентября среди украинских воинов не было раненых и убитых в результате обстрелов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Генштаб хочет сократить количество срочников на осенний призыв 2020.