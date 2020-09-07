Штаб ООС сообщил жуткие новости с Донбасса - первые подробности

6 сентября ситуация на Донбассе начала стремительно ухудшаться из-за новых провокаций боевиков "ЛДНР" — в штабе ООС сообщают, что пророссийские силы второй раз за сутки нагло нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате коварного обстрела погиб военный. Кроме того, отмечается, что в ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко от Причепиловки, что на Луганщине. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении штаба ООС.

Стоит обратить внимание на то, что также 6 сентября боевики обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки с автоматического станкового гранатомета — тогда пророссийские силы ранили украинского бойца. После этого украинская делегация в ТКГ официально заявила, что единичные провокации со стороны боевиков не могут быть основанием для срыва мирного процесса.

Также важно понимать, что 6 сентября погибли двое украинских воинов, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецком и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.

Стоит напомнить, что с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. С тех пор до 6 сентября среди украинских воинов не было раненых и убитых в результате обстрелов пророссийских сил.