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Штаб ООС сообщил жуткие новости с Донбасса - первые подробности

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Штаб ООС сообщил жуткие новости с Донбасса - первые подробности Фото з відкритих джерел

6 сентября ситуация на Донбассе начала стремительно ухудшаться из-за новых провокаций боевиков "ЛДНР" — в штабе ООС сообщают, что пророссийские силы второй раз за сутки нагло нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. В результате коварного обстрела погиб военный. Кроме того, отмечается, что в ответ на обстрел подразделения Объединенных сил применили имеющиеся огневые средства и дали вооруженным формированием Российской Федерации достойный отпор. Потери противника уточняются. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

"Сегодня, 6 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации во второй раз нарушили полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Противник открыл огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил, недалеко от Причепиловки, что на Луганщине. К сожалению, один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения несовместимые с жизнью", — говорится в сообщении штаба ООС. 

Стоит обратить внимание на то, что также 6 сентября боевики обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки с автоматического станкового гранатомета — тогда пророссийские силы ранили украинского бойца. После этого украинская делегация в ТКГ официально заявила, что единичные провокации со стороны боевиков не могут быть основанием для срыва мирного процесса.
 
Также важно понимать, что 6 сентября погибли двое украинских воинов, которые были отрезаны пламенем от остального личного состава вблизи Верхнеторецком и подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника.
 
Стоит напомнить, что с полуночи 27 июля на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились в ТКГ. С тех пор до 6 сентября среди украинских воинов не было раненых и убитых в результате обстрелов пророссийских сил.
 
Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда украинского лидера мгновенно отреагировала на последние события, случившиеся на Донбассе — глава МИД Дмитрий Кулеба уже позвонил российскому дипломату Сергею Лаврову.
Источник: ONLINE.UA
Теги: Украина, ВСУ, боевики, Донбасс, обстрелы, режим прекращения огня, ОРДЛО, ЛДНР, новости Донбасса, нарушение перемирия
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