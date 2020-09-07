Это может произойти в любой момент - у Зеленского озвучили неожиданное предупреждение всем украинцам

Глава Министерства иностранных дел и член команды президента Украины Дмитрий Кулеба сделал важное предупреждение всем гражданам. Он обратил внимание на то, что команда украинского лидера сейчас уже рассматривает возможные альтернативы Минску как площадки для переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе. По словам украинского дипломата, он, по совокупности факторов, может стать неприемлемым для этой роли. Что важно понимать, еще 22 августа сам Владимир Зеленский официально заявлял, что не видит смысла в изменении Минска как площадки для переговоров в рамках трехсторонней контактной группы по ситуации в Донбассе. Однако, как видим, позиция команды президента резко изменилась. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Насущной необходимости в том, чтобы прямо сейчас переносить "минский процесс" из Минска, нет. Но мы безусловно понимаем, что такая потребность в любой момент может возникнуть. И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы. Но должна наступить совокупность факторов. Не обязательно для принятия этого решения, нужно российские войска вводить. Могут произойти другие события, которые сделают Минск более неприемлемым для размещения там платформ, минской переговорной площадки", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

По словам украинского дипломата, эти события могут быть "и гуманитарного, и политического, и правозащитного и разведывательного и безопасности характера".

"Надо на это смотреть комплексно. Если мы скажем, если Россия введет войска, тогда мы перенесем Минск, то это такое сужение маневра для самих себя. Нужно комплексно смотреть на развитие ситуации в Беларуси", — подчеркнул глава МИД Украины.

Недавно также Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что рассчитывает на проведение встречи в "нормандском формате" на уровне министров в сентябре. Что важно понимать, официальная Москва неоднократно опровергала заявления официального Киева по этому поводу. Команда Путина продолжает жаловаться, что Владимир Зеленский игнорирует требования РФ.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что на Донбассе начала стремительно ухудшаться ситуация из-за действий боевиков.