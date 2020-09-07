СБУ провела успешную спецоперацию против боевиков на Донбассе - что случилось

Силовики СБУ провели в Донбассе чрезвычайно важную спецоперацию. Контрразведка ведомства сумела вывести из оккупированной территории боевика, который сотрудничал со спецслужбой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на СБУ.

По обнародованным данным, источник входил в состав танкового батальона так называемой "ДНР", благодаря ему контрразведка узнала важные подробности о военном присутствии врага в регионе.

"Мужчина сообщил СБУ об участии кадровых российских военных в координации действий наемников, поставке танков и другой военной техники из РФ, подготовку членов НЗФ инструкторами-военнослужащими ВС РФ в лагерях и на полигонах недалеко Ростов-на-Дону", — отметили в спецслужбе.

Разведчики проверили задержанное лицо о причастности к тяжким преступлениям, непосредственного участия в боевых действиях против Украины, бывший боевик оказался в этом контексте "чистым".

"Учитывая эти обстоятельства, решением суда бывшего боевика освобождены от уголовной ответственности на основании ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины", — добавили в СБУ.

Напомним, с полуночи 27 июля на Донбассе вступил в силу новый режим прекращения огня, однако оккупационный режим пренебрегает договоренностями — боевики иногда обстреливают украинские позиции, наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют перемещения тяжелого вооружения в зонах, где его быть не должно.

Как сообщал ONLINE.UA, 6 сентября ситуация на Донбассе начала стремительно ухудшаться из-за новых провокации боевиков "ЛДНР" — в штабе ООС сообщают, что пророссийские силы второй раз за сутки нагло нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Причепиловка, что на Луганщине. В результате коварного обстрела погиб военный.