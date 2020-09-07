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Мы ждем - команда Меркель быстро загнала Путина в тупик

Политика | Читати новину українською
Мы ждем - команда Меркель быстро загнала Путина в тупик Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Команда лидера ФРГ Ангелы Меркель резко изменила свою позицию в отношении главы Кремля Владимира Путина и скандального газопровода ПП-2 после того, как официально стало известно, что российского оппозиционера Алексея Навального отравили боевым ядом "Новичок". Так, недавно министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр неожиданно для всех официально сообщила, что абсолютно готова подробно и внимательно обсудить санкций против России, в том числе и относительно недостроенного газопровода "Северный поток-2". Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на DW.

"Я всегда говорила, что "Северный поток-2" — далеко не самый любимый мой проект", — подчеркнула глава консервативной партии Христианско-Демократический союз.

Кроме того, политик добавила, что для нее всегда было понятно, что здесь нужно учитывать обоснованные интересы безопасности стран Центральной Европы и Украины.

"Дальнейшие шаги Германии будут зависеть от действий Москвы. Доказано использование химического оружия — это ставит очень серьезные вопросы к российскому руководству... Европа и мир ждут ответов на них", — отметила Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Что важно понимать, также глава МИД ФРГ Гайко Маас заявил, что "надеется на то, что РФ не заставит ФРГ изменить свою позицию по "Северному потоку-2". Кроме того, немецкий дипломат публично признался, что отказ от завершения строительства газопровода нанесет ущерб интересам ряда фирм из Германии и других европейских стран. Стоит обратить внимание на то, что ранее немецкая власть не связывала отравления Навального со строительством газопровода. Так, лидер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что вопрос газопровода "Северный поток-2" и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен, но сейчас она также изменила свою позицию.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский посол в ФРГ Андрей Мельник публично потребовал, чтобы Германия жестко наказала команду российского президента Владимира Путина за отравления Алексея Навального.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Ангела Меркель, Владимир Путин, РФ, Германия, санкции, Cеверный поток-2, отравление Навального, Алексей Навальный
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