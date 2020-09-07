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Польша наконец ответила Лукашенко на скандальный фейк - в чем дело

Мир | Читати новину українською
Польша наконец ответила Лукашенко на скандальный фейк - в чем дело Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

Режим белорусского президента Александра Лукашенко недавно шокировал мир якобы аудиозаписью разговора топпредставникив западных правительств, которые обсуждали отравление Алексея Навального. Переговоры состоялись будто между Берлином и Варшавой, однако польское правительство выступил с критикой провокации. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на польский МИД.

По обнародованным данным, не было никакого разговора по поводу "организации" фиктивного отравления российского оппозиционера.

"Мы опровергаем белорусские сообщение о якобы телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, где власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен", — заявили дипломаты.

Напомним, Лукашенко недавно прямо обвинил западные правительства в провокации вокруг Навального. Подобными тезисами он даже делился во время встречи с российским премьер-министром Михаилом Мишустин, который посещал Беларусь на фоне общественно-политического кризиса.

Лидер режима окончательно рассорился с соседями — кроме России — после президентских выборов 9 августа, когда тысячи белорусов стали протесты, которые не утихают уже почти месяц. С целью удержать власть Лукашенко начал выступать со скандальными заявлениями и публично врать о иностранные правительства.

Упомянутый аудиозапись демонстрирует якобы разговор "Майка" и "Ника", которые обсуждают отравления Навального, по их словам, это должно проучить Владимира Путина и заставит его не лезть в дела Беларуси.

Также в разговоре почему-то вспоминается Лукашенко, которого называют "крепким орешком", так коварный Запад не смог с ним ничего поделать.

Как сообщал ONLINE.UA, 6 сентября, в Беларуси проходит Марш единства — на акцию в поддержку задержанных белорусов и за независимость Минска от влияния Москвы вышли более сотни тысяч человек. Лукашенко, легитимность которого не признают белорусы и международное сообщество, приняла новое радикальное решение — силовикам приказали перекрыть центр Минска.

Источник: ONLINE.UA
Теги: переговори, отравления, Алексей Навальный, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Польша, Германия
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