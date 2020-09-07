Украинская власть наконец раскрыла коварный план Путина относительно Беларуси и Лукашенко

Глава Министерства иностранных дел и член команды украинского президента Дмитрий Кулеба раскрыл новый подлый план Кремля — он обратил внимание на то, что российский глава все больше будет давить на Александра Лукашенко в вопросе создания союзного государства. По его словам, для Владимира Путина сейчас наступил идеальный момент. Украинский дипломат отметил, что его команда всегда следила за ситуацией с созданием так называемого союза между Россией и Беларусью. Дмитрий Кулеба напомнил, что год назад произошла интенсивная попытка Владимира Путина втянуть Беларусь максимально глубоко в формат союзного государства. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Радио Свобода".

"Все шло хорошо, Путин с Лукашенко постоянно встречались. Но в решающий момент Лукашенко ударил по тормозам", — подчеркнул глава МИД Украины.

По мнению украинского дипломата, вливания Беларуси в союзное государство — это та цена, которую сейчас платит Лукашенко за поддержку Владимира Путина во время масштабных протестов. Что важно понимать, российские власти уже сформировали резерв военных для Беларуси. Глава Кремля обратил внимание на то, что войско будут привлекать, если протестующие будут заниматься экстремизмом. Главная соперница Лукашенко Светлана Тихановская обеспокоена таким заявлением Путина — она убеждение, что ввод российских войск в Беларусь был бы серьезным нарушением суверенитета страны. Кроме того, в Координационном совете Беларуси отметили, что проблемы политического кризиса в стране должны решаться без внешнего вмешательства.

Стоит обратить внимание на то, что 3 сентября член команды главы Кремля Владимира Путина и действующий премьер-министр РФ Михаил Мишустин ошеломил неожиданной новостью — он рассказал о том, что Москва и Минск "достигли прогресса по будущему "Союзного государства". Также политик отметил, что практически все ключевые министры российского кабинета приехали в Минск, чтобы обсудить повестку дня.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что США могут ввести новые санкции против команды Путина — уже известна главная причина.