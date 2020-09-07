Говорить очень трудно - Шевченко назвал причины шокирующего поражения сборной

Украинская сборная не справилась с командой Испании через разный уровень игры, считает главный тренер Андрей Шевченко. Он выступил с заявлением вскоре после матча. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на появление тренера в эфире украинского телевидения.

По его словам, соперники были очень непростыми для Украины в Лиге наций, в частности трудно играть против Испании, Швейцарии, Германии.

"Говорить об этой игре очень трудно. Все-таки, это вторая наша игра на таком уровне после длительного перерыва. Игроки отдали на поле все, что могли, но уровень и интенсивность нашего чемпионата не позволяют нам играть на таком уровне против таких соперников", — отметил Шевченко.

Он добавил, штаб пытался вести ротацию, пытался сбалансировать состав команды на поле, однако к футболистам нет никаких претензий — все состоит именно в глобальном разном уровне игры.

Главный тренер считает, отсутствие на поле Тараса Степаненко и даже другие кадровые изменения не могли бы переломить ход игры. Команда тяжело восстанавливалась против игры со швейцарцами 3 сентября.

"Однозначно, мы знали, что Испания всегда прессингует, у них всегда 4-5 игроков на линии мяча и хорошо работает подстраховка. Мы пытались по-разному выходить из обороны, но Испания нас переиграла. Я считаю, что этот матч дал много информации для нас. Мы ставим высокие требования перед игроками — возможно, в будущем что-то перестроим. Тем более, что сыграем с Францией, Германией и Испанией. У нас есть месяц для раздумий", — пояснил Шевченко.

Напомним, матч Украина — Испания Прошедший 6 сентября и завершился 0: 4 в пользу пиренейской команды.

Как сообщал ONLINE.UA, руководство УЕФА приняло неожиданное решение в одном из следующих матчей Лиги наций. Сборные Чехии и Шотландии не встретятся на поле из-за эпидемии коронавируса.