В Беларуси известную оппозиционерку похитили неизвестные - ошеломляющие детали

Группа неизвестных задержала известную белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову. Представительницу президиума Координационного совета вывезли в неизвестном направлении. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на TYT.by.

По обнародованным данным, инцидент произошел прямо в центре Минска, его свидетелями стали сразу несколько человек.

Неизвестные люди забрали оппозиционерку в микроавтобус с надписью "Связь" неподалеку от Национального художественного музея.

"Я прошла вперед и услышала звук падающего на асфальт телефона, какой-то топот, обернулась и увидела, что люди в гражданской одежде и в масках заталкивают Марию в этот микроавтобус, у нее отлетает телефон, один из этих людей телефон поднимает, прыгает в микроавтобус, и они уезжают", — цитируют медиа одну из очевидиц.

Сейчас телефон Колесниковой работает, однако на звонки никто не отвечает.

В то же время утром в понедельник, 7 сентября, не было связи с прессекретар Координационного совета Антоном Родненковим и представителем штаба Виктора Бабарыка Глебом Германом. Также еще несколько оппозиционеров в упомянутый день не выходят на связь.

Напомним, общественно-политический кризис в Беларуси началась с 9 августа, позже оппозиция объявила о создании Координационного совета, главная задача которой — организация честных выборов вместо фальсифицированных в пользу Александра Лукашенко.

Как сообщал ONLINE.UA, 6 сентября в Беларуси прошел Марш единства — на акцию в поддержку задержанных белорусов и за независимость Минска от влияния Москвы вышли более сотни тысяч человек.

Команда исполняющего обязанности президента Беларуси Александра Лукашенко, легитимность которого не признают белорусы и международное сообщество, приняла новое радикальное решение — силовикам приказали перекрыть центр Минска.