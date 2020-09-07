Это коварное убийство - Украина бросила новый вызов Кремлю

6 сентября украинцев шокировала неожиданная новость — стало известно, что пророссийские силы на Донбассе убили украинского бойца и еще одного ранили. Отмечается, что трагедия произошла недалеко от Причепиловки, что на Луганщине. В штабе ООС отмечают, что здесь боевики ударили из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил. Чуть позже стало известно, что погибший — Тарас Кубийович. Он является уроженцем села Ольховцы, что на Прикарпатье. На трагические события мгновенно отреагировала команда украинского лидера Владимира Зеленского. Так, глава МИД Дмитрий Кулеба уже прокомментировал гибель на Донбассе украинского военного. Украинский дипломат пообещал, что агрессия боевиков не останется безнаказанной. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Фейсбук-страницу политика.

По словам главы МИД, он будет говорить об убийстве оккупантами бойца ВСУ на встречах в Бухаресте, поскольку вскоре отправляется с визитом в Румынию. Дмитрий Кулеба планирует рассказать своим коллегам о российской агрессии в Донбассе и убийстве украинского защитника.

"Коварное убийство украинского воина, каждая смерть и ранения не останутся безнаказанными", — подчеркнул украинский дипломат. Он также обратил внимание на то, что для достижения этой цели его команда активно работает с международными партнерами. "Дипломаты качественно делали, делают и будут делать свою работу по противодействию агрессии РФ", — добавил Дмитрий Кулеба. В ближайшем будущем политик будет говорить об убийстве украинского военного и ситуации с безопасностью на востоке Украины на встречах в Бухаресте. В частности, с его румынским коллегой Богданом Ауреску, с премьер-министром Людовиком Орбаном, а также в выступлении перед всеми румынскими послами за рубежом. Кроме того, что важно понимать, ситуацию на Донбассе и новые провокации боевиков Дмитрий Кулеба уже успел обсудить с российским коллегой Сергеем Лавровым. "Я инициировал срочный разговор с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым для обсуждения сложившейся ситуации и путей выхода из нее", — рассказал Кулеба.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского сделала важное предупреждение всем украинцам.