Вы нас разочаровали - на международной арене вспыхнул новый конфликт

Команда турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана требует от Косово не открывать посольство в Иерусалиме — официальная Анкара обращает внимание на то, что это будет нарушением резолюций ООН. В обращении власти Турции цитируются различные резолюции ООН, в которых отмечается, что палестинский вопрос может быть решен только с помощью независимого, суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, основанного на границах, существовавших до 1967 года. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на Anadolu.

"Мы призываем руководство Косово соблюдать решения ООН и воздерживаться от таких шагов, которые подорвали бы исторический и правовой статус Иерусалима, а также могли бы помешать признанию Косово другими государствами в будущем", — отмечают турецкие власти.

Как известно, еще 5 сентября президент Косово Хашим Тачи официально сообщил, что приветствует заявление премьер-министра Израиля Нетаньяху о настоящем намерении признать Косово и установить дипломатические отношения.

"Косово сдержит свое обещание разместить свою дипломатическую миссию в Иерусалиме", — заявил он.

После этого турецкие власти пожаловалась, что их разочаровывает тот факт, что мусульманское государство рассматривает такой шаг, который "будет явным нарушением международного права". Стоит обратить внимание на то, что Турция — это одна из первых государств, которое признало Косово в 2008 году и предоставило искреннюю поддержку международному признанию страны.

"Однако мы не считаем правильным строить этот процесс вопреки международному праву и особенно на страданиях палестинского народа, чьи земли находятся под оккупацией", — отмечается в обращении команды Реджепа Тайипа Эрдогана.

Что важно понимать, ответ Турции последовал после того, как сербские и косовские лидеры провели встречу на прошлой неделе в Вашингтоне в рамках диалога при посредничестве США, где они достигли исторической вехи — согласились нормализовать экономические связи.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что 20 августа Турция ввела дополнительный таможенный сбор в размере 15-20% на 115 видов украинских товаров, из-за чего их экспорт будет фактически заблокирован. Это жесткое решение против Украины принял президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.