С COVID-19 или без - организаторы Олимпиады поразили обещанием

Международный олимпийский комитет выступил с обещанием о проведении Игр-2020 . Спортивные соревнования состоятся в Японии в следующем году на все препятствия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Agency France Press.

По словам вице-президента организации Джона Коутса, новая Олимпиада станет событием, которое "победила коронавирус".

"Они пройдут с COVID-19 или без него. Игры начнутся 23 июля следующего года", — подчеркнул он.

До недавнего времени комитет считал Олимпиаду-2020 событием, которое станет символом восстановления Японии после стихийного бедствия, которого потерпела страна — в 2011 году там же время произошли землетрясения и цунами.

Сейчас Игры станут символом победы над глобальной эпидемией COVID-19 .

Напомним, Олимпиаду ранее признали невозможной для проведения в запланированный 2020. Она должна была происходить в Токио с июля по август.

Организаторы решили перенести Игры 2021, однако ранее звучала мысль о возможности полного их срыва. Неизвестно, какой будет пандемия следующем году, как будет продвигаться разработка вакцины и внедрять глобальную вакцинацию.

Спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде без дополнительных отборов. Эксперты между тем отметили, что перенос несет риски для них из-за нагрузки.

Как сообщал ONLINE.UA, в японском правительстве подчеркнули, что будут бороться за проведение Олимпиады-2020 в следующем году. Повторный перенос на более поздние сроки окажется губительным для Игр. Подробности — по ссылке.

По словам премьер-министра Синдзо Абэ, уже 2024 Олимпиада состоится в Париже. Для спортсменов это станет чрезвычайным бременем, сроки подготовки существенно сокращаются.