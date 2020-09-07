С COVID-19 или без - организаторы Олимпиады поразили обещанием

Международный олимпийский комитет выступил с обещанием о проведении
По словам вице-президента организации Джона Коутса, новая Олимпиада станет событием, которое "победила коронавирус".
"Они пройдут с
COVID-19или без него. Игры начнутся 23 июля следующего года", — подчеркнул он.
До недавнего времени комитет считал
Сейчас Игры станут символом победы над глобальной эпидемией
Напомним, Олимпиаду ранее признали невозможной для проведения в запланированный 2020. Она должна была происходить в Токио с июля по август.
Организаторы решили перенести Игры 2021, однако ранее звучала мысль о возможности полного их срыва. Неизвестно, какой будет пандемия следующем году, как будет продвигаться разработка вакцины и внедрять глобальную вакцинацию.
Спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде без дополнительных отборов. Эксперты между тем отметили, что перенос несет риски для них из-за нагрузки.
Как сообщал ONLINE.UA, в японском правительстве подчеркнули, что будут бороться за проведение
По словам премьер-министра Синдзо Абэ, уже 2024 Олимпиада состоится в Париже. Для спортсменов это станет чрезвычайным бременем, сроки подготовки существенно сокращаются.