Новости

Лента новостей

С COVID-19 или без - организаторы Олимпиады поразили обещанием

Спорт | Читати новину українською
С COVID-19 или без - организаторы Олимпиады поразили обещанием Олімпіада (фото — flickr.com)

Международный олимпийский комитет выступил с обещанием о проведении Игр-2020. Спортивные соревнования состоятся в Японии в следующем году на все препятствия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Agency France Press.

По словам вице-президента организации Джона Коутса, новая Олимпиада станет событием, которое "победила коронавирус".

"Они пройдут с COVID-19 или без него. Игры начнутся 23 июля следующего года", — подчеркнул он.

До недавнего времени комитет считал Олимпиаду-2020 событием, которое станет символом восстановления Японии после стихийного бедствия, которого потерпела страна — в 2011 году там же время произошли землетрясения и цунами.

Сейчас Игры станут символом победы над глобальной эпидемией COVID-19.

Напомним, Олимпиаду ранее признали невозможной для проведения в запланированный 2020. Она должна была происходить в Токио с июля по август.

Организаторы решили перенести Игры 2021, однако ранее звучала мысль о возможности полного их срыва. Неизвестно, какой будет пандемия следующем году, как будет продвигаться разработка вакцины и внедрять глобальную вакцинацию.

Спортсмены смогут участвовать в Олимпиаде без дополнительных отборов. Эксперты между тем отметили, что перенос несет риски для них из-за нагрузки.

Как сообщал ONLINE.UA, в японском правительстве подчеркнули, что будут бороться за проведение Олимпиады-2020 в следующем году. Повторный перенос на более поздние сроки окажется губительным для Игр. Подробности — по ссылке.

По словам премьер-министра Синдзо Абэ, уже 2024 Олимпиада состоится в Париже. Для спортсменов это станет чрезвычайным бременем, сроки подготовки существенно сокращаются.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Олимпиада, Япония, 2020, коронавірус, пандемия, МОК
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 138068 +2174
Выздоровели 62606 +379
Летальные 2877 +31

Данные МОЗ Украины
Обновлено:12:11, 07.09.2020

Погода Киев
Погода ONLINE.UA+14...+27

Влажность 39% - 94%

Ветер 0м/с - 3м/с

Погода ONLINE.UA+13...+19

Влажность 44% - 95%

Ветер 3м/с - 7м/с

Прогноз погоды на неделю
Блоги
Читать другие блоги

Другие новости

Loading...