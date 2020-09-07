Влияют ли гены на продолжительность жизни - ученые поразили ответом

Иностранные ученые недавно пришли к неожиданному выводу — они официально заявили о том, что генетические факторы имеют относительно небольшое влияние на продолжительность жизни. Поэтому, если вы уверены, что будете жить долго, потому что ваша бабушка долгожительница, — вы ошибаетесь. Это отмечается в новом исследовании, охватившем более 400 млн человек. Ученые смогли выяснить, что долголетие в основном зависит от образа жизни, тогда как ДНК влияет на него лишь на 10%. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Genetics.

"Большой объем базы данных позволил ученым изучить семьи в течение нескольких поколений, анализируя долголетия не только кровных родственников, но и родственников со стороны мужа или жены. Благодаря математическим и статистическим расчетам, ученые обнаружили, что у родных и двоюродных братьев или сестер наследственный фактор играет примерно такую же роль, как показывали предыдущие исследования. В частности, гены объясняют от 20% до 30% продолжительности жизни, причем эта оценка снижается ниже 15% для родственников противоположного пола", — говорится в сообщении.

Кроме того, исследователям также удалось обнаружить, что продолжительность жизни супругов в большей степени похожа, чем у братьев и сестер противоположного пола. Объяснить это довольно просто — супруги в одном доме и у них общие негенетические факторы (диета и образ жизни). По мнению ученых, если учитывать и этот фактор выбора партнера, то наследственность самом деле объясняет не более 7% долголетия, а, возможно, даже меньше. Поэтому очень важно понять одну вещь — гены сами по себе не могут спасти вас от ранней смерти.

"Тот, кто хочет прожить дольше, должен лучше и правильнее питаться и делать физические упражнения, вместо того, чтобы полагаться на хорошие гены предков", — дают свой совет иностранные ученые.

Как сообщал ONLINE.UA, продолжительность жизни может быть связана с мышечной силой — к такому выводу пришли бразильские ученые.