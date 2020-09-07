У Зеленского поставили новый срочный ультиматум Путину - что случилось

В Офисе президента выступили с жестким заявлением о недавних обстрелы боевиков оккупационного режима в Донбассе. Официальный Киев требует от Кремля приструнить боевиков, цинично срывают согласованное перемирие. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Укринформ.

Согласно позиции ОПГ, оккупационный режим умышленно прибегает к провокациям.

"Украина изучила внимательно оба обстрелы и расценивает их как два отдельных отличные случаи, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", — отметили у президента Владимира Зеленского.

Государственный лидер накануне организовал неотложную совещание по поводу обстрелов боевиков, которые привели к гибели одного военнослужащего и ранили другого — это первые случаи с 27 июля, когда ввели перемирие.

Сам Зеленский "крайне обеспокоен провокационными обстрелами и напряжением обстановки" в зоне Операции Объединенных сил.

"Президент еще раз подчеркивает, что Украина не отступает от позиции достижения мира и выполняет все договоренности, достигнутые 22 июля относительно режима прекращения огня, доказано СММ ОБСЕ. Однако, при необходимости, украинские военные будут защищать суверенитет, территориальную целостность и жизни украинских граждан, своевременно и решительно реагируя на активность противника", — добавили в ОПУ.

Как сообщал ONLINE.UA, 6 сентября ситуация на Донбассе начала стремительно ухудшаться из-за новых провокации боевиков "ЛДНР" — в штабе ООС сообщают, что пророссийские силы второй раз за сутки нагло нарушили перемирие и открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений Объединенных сил неподалеку Причепиловка, что на Луганщине.