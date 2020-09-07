Это последние 2 недели - у Евросоюза окончательно лопнуло терпение из-за действий Лукашенко

Власти Чехии сообщили важную новость — официально стало известно, что санкционный список ЕС против команды Александра Лукашенко вступит в силу не позднее, чем 21 сентября — то есть, остались последние 2 недели. Стоит обратить внимание на то, что в него попадут примерно двадцать человек. Кроме того, отмечается, что сейчас в ЕС активно обсуждают масштабные санкции против Беларуси. Эту информацию уже подтвердил глава Министерства иностранных дел Чехии Томаш Петржичек, информирует ONLINE.UA со ссылкой на Чешское телевидение.

"В первоначальный список попадет примерно 20 человек. Санкции ЕС вступят в силу не позднее 21 сентября. Мы призвали Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля ускорить процесс утверждения", — отметил Томаш Петржичек.

По словам влиятельного политика, Чехия готова поддержать расширение санкционного списка, если власти Беларуси не изменят своего отношения к протестующим. Что важно понимать, белорусы считают президентские выборы в стране, которые состоялись 9 августа, сфальсифицированными. Власть ЕС также не признает результаты президентских выборов в Беларуси и осуждает насилие против мирных протестующих.

Недавно также украинский дипломат Дмитрий Кулеба отметил, что глава Кремля Владимир Путин будет все больше давить на Александра Лукашенко в вопросе создания союзного государства. По его убеждению, сейчас для российского президента наступил идеальный момент. Глава МИД Украины добавляет, что его команда всегда следила за ситуацией с созданием так называемого союза между Россией и Беларусью. Он также упомянул о том, что год назад произошла интенсивная попытка Владимира Путина втянуть Беларусь максимально глубоко в формат союзного государства.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова идти на жесткие шаги в случае "недружественных действий Беларуси".