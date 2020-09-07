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Оккупанты перенесли анонсированные обстрелы на Донбассе - раскрыта новая дата

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Оккупанты перенесли анонсированные обстрелы на Донбассе - раскрыта новая дата "ДНР" (фото — відкриті джерела)

Недавно оккупанты Донецкой выступили с шокирующими угрозами о плановых обстрелы украинских позиций. Главарь-марионетка оккупации Денис Пушилин назначил новую дату нарушения перемирия. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на информационные ресурсы боевиков.

По обнародованным данным, с утра 7 сентября "уничтожения укреплений" переносится на 10:00 9 сентября.

"В ходе наблюдения за участком вблизи линии соприкосновения у поселка Шумы, начиная с 5 сентября, была замечена определенная активность со стороны украинских вооруженных формирований. На данный момент пока невозможно точно установить, направлены эти действия на демонтаж незаконно построенных позиций или наоборот на еще большую их укрепления с целью эскалации ситуации", — заявили в оккупационной администрации.

Боевики дерзко утверждают, что украинская сторона еще время для демонтажа укреплений, установленных якобы противозаконно, с нарушением договоренностей. Киев "должен" предоставить все соответствующие данные до 22:00 8 сентября.

В "ДНР" отметили, преступный приказ Пушилина не отменили, а отложили.

"Соответственно, при обнаружении признаков укрепления подлежат демонтажу позиций или же в случае неустранения Киевом допущенных нарушений к определенному сроку, с нашей стороны будут немедленно приняты меры противодействия", — подчеркнул оккупационный режим.

Недавно боевики обстреляли позиции украинских сил, один военнослужащий погиб. Это — первый подобный инцидент с 27 июля, когда ввели новый режим прекращения огня.

Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента выступили с жестким заявлением о недавних обстрелах боевиков оккупационного режима в Донбассе. Официальный Киев требует от Кремля приструнить боевиков, цинично срывают согласованное перемирие.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Донбасс, боевики, Украина, ДНР, ЛНР, оккупация, перемирие, Россия, агрессия, Денис Пушилин
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