Это касается всех - Аваков срочно обратился к украинцам

Недавно на совещании под председательством украинского лидера Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана — в ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда на территорию Украины иностранных граждан. В то же время Кабинет министров прописал ряд исключений. Что важно понимать, местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана. 4 сентября стало известно, что коронавирусную болезнь
"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского Нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3000 человек. Все паломники, прибывшие в Украину, пройдут тесты на
COVID-19", — заявил Арсен Аваков.
Кроме того, он обратил внимание на то, что во время Рош Ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения. По словам главы МВД, все подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани.
Стоит обратить внимание на то, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 3 сентября приняла решение о ряде ограничений на период празднования Рош ха-Шана в Умани в частности об установлении блок-постов. Напомним, что Рош ха-Шан — еврейский Новый год — празднуется два дня. В 2020 году — с вечера 18 сентября по вечер
Как сообщал ранее ONLINE.UA, власть Израиля активно призывает официальный Киев остановить паломников, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.