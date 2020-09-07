Это касается всех - Аваков срочно обратился к украинцам

Недавно на совещании под председательством украинского лидера Владимира Зеленского приняли решение об ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана — в ночь на 28 августа вступил в силу запрет въезда на территорию Украины иностранных граждан. В то же время Кабинет министров прописал ряд исключений. Что важно понимать, местные жители Умани в ночь на 28 августа вызвали полицию и не пропускали хасидов в район паломничества, где находится захоронение цадика Нахмана. 4 сентября стало известно, что коронавирусную болезнь COVID-19 диагностировали у шестерых паломников-хасидов, которые приехали в Умань до введения запрета на въезд в Украину иностранцев. Уже 7 сентября глава МВД Арсен Аваков обратился к украинцам и подчеркнул, что в этом году Умань для празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана посетят 3000 паломников. Он пообещал, что все они пройдут тест на коронавирус. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МВД.

"По разным подсчетам ежегодно в Умань для празднования еврейского Нового года приезжало 30-40 тысяч человек, в этом году в связи с всемирной пандемией город посетят около 3000 человек. Все паломники, прибывшие в Украину, пройдут тесты на COVID-19 ", — заявил Арсен Аваков.

Кроме того, он обратил внимание на то, что во время Рош Ха-Шана в Умани будут введены технические ограничения. По словам главы МВД, все подразделения МВД будут обеспечивать правопорядок и безопасность на улицах Умани.

Стоит обратить внимание на то, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 3 сентября приняла решение о ряде ограничений на период празднования Рош ха-Шана в Умани в частности об установлении блок-постов. Напомним, что Рош ха-Шан — еврейский Новый год — празднуется два дня. В 2020 году — с вечера 18 сентября по вечер 20-го .

Как сообщал ранее ONLINE.UA, власть Израиля активно призывает официальный Киев остановить паломников, чтобы не допустить новой вспышки коронавируса.