Неприятный сюрприз для Лукашенко - в ЕС раскрыли важные новости

В Евросоюзе уже скоро введут жесткие санкции против представителей режима Александра Лукашенко — это произойдет уже к середине сентября. пока в соответствующем перечне имена 31 чиновника. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По данным источника в дипломатических кругах содружества, Официальный Брюссель хочет нанести удар по окружению белорусского президента через месяц после начала массовых протестов — люди выходят на улицы с 9 августа, дня голосования на выборах президента.

"Сначала мы согласовали 14 имен, но многие государства признали, что этого недостаточно. Сейчас мы достигли консенсуса еще по 17 человек... Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, за насилие и за репрессии", — заявил дипломат.

Министры иностранных дел стран ЕС уже согласовали санкции на политическом уровне, речь идет о запрете на посещение и замораживание активов. Сейчас открытым остается вопрос точного списка лиц, в отношении которых их введут.

Известно, что Брюссель ждет поддержки санкций со стороны Греции и Кипра — они воспользовались случаем и стали призывать к введению отдельных рестрикций против Турции. Упомянутые страны давно настаивают на такой совместной реакции со стороны ЕС на, как считается, противозаконные турецкие инициативы в Средиземном море.

Согласно информации дипломатического источника, санкции примут 21 сентября, а в силу они вступят 22 сентября.

Непосредственно Александр Лукашенко не попадет под санкции, это якобы позволит продолжить диалог в течение следующих месяцев.

Как сообщал ONLINE.UA, режим белорусского президента Александра Лукашенко недавно шокировал мир якобы аудиозаписью разговора топпредставникив западных правительств, которые обсуждали отравление Алексея Навального. Переговоры состоялись будто между Берлином и Варшавой, однако польское правительство выступил с критикой провокации.