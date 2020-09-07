Худший сценарий - оккупированный Крым столкнулся с масштабной проблемой

Оккупационная власть Крыма выступила с шокирующим заявлением — там официально сообщили, что с 7 сентября в оккупированном Симферополе, Бахчисарае и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водоемов начался третий, самый жесткий этап ограничений подачи воды. Стоит обратить внимание на то, что питьевую воду жителям будут подавать строго по часам — утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по 3 часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00. Пророссийские силы также утверждают, что на третьем этапе потребления воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Крым.Реалии".

Что важно понимать, с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды. Со 2 сентября ввели второй этап ограничений — установили почасовой график подачи воды. Оккупационные власти Крыма наконец признали, что готовятся к "худшему сценарию" с водоснабжением полуострова. Недавно также глава Кремля Владимир Путин во время визита в Крыма 27 августа официально заявил, что вопрос водоснабжения полуострова "еще надо решить".

Стоит обратить внимание на то, что команда укранского лидера Владимира Зеленского неоднократно напоминала Кремлю, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова. Как уже упоминалось ранее, наша страна обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Запасы воды в Крыму пополняют с водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду. Украинские экологи обращают внимание на то, что регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Как сообщал ONLINE.UA, дипломатические представители Украины работают над внесением в повестку дня новой сессии Генассамблеи ООН нового пункта по Крыму.