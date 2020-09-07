В ближайшие дни - у Путина раскрыли новые планы насчет Лукашенко

Российский президент Владимир Путин планирует личную встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко, которого не признают легитимным нигде, кроме пространства СНГ. Визит лидера диктаторского режима в Москву сейчас разрабатывают. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление представителя президента РФ Дмитрия Пескова.

По его словам, переговоры вероятные уже очень скоро.

"Она (подготовка визита — ONLINE.UA) находится в активной стадии. В целом, действительно, его можно ожидать в ближайшие дни", — подчеркнул Песков.

Следует напомнить, 9 августа вслед за президентскими выборами, которые фактически позволили Лукашенко сохранить власть благодаря фальсификациям, в Беларуси начали массовые протесты. Акции не утихают почти месяц, белорусы возмущены политикой и заявлениями режима, их подогревают репрессии и задержания.

В течение этой общественно-политического кризиса Лукашенко с Путиным неоднократно говорили по телефону. Между тем на Западе активно готовят пакет санкций против белорусского режима за жестокость силовиков в отношении белорусов и фальсификацию выборов.

В Кремле в августе объявили, что создали специальный резерв силовиков, которых могут отправить в соседнюю страну "на помощь". В то же время Лукашенко окончательно рассорился со всеми соседями, в том числе и с Украиной, поскольку регулярно делает возмутительные заявления в их адрес.

Как сообщал ONLINE.UA, в Евросоюзе уже скоро введут жесткие санкции против представителей режима Александра Лукашенко — это произойдет уже к середине сентября. пока в соответствующем перечне имена 31 чиновника. Непосредственно президент не попадет под санкции, это якобы позволит продолжить диалог в течение следующих месяцев.