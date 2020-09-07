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Полная боевая готовность - у Лукашенко решились на шокирующий шаг

Мир | Читати новину українською
Полная боевая готовность - у Лукашенко решились на шокирующий шаг Олександр Лукашенко (фото — president.gov.by)

Режим Александра Лукашенко продолжает брякать оружием на фоне его же громких угроз в адрес Запада. Министерство обороны республики привело в полную боевую готовность несколько военных баз. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусское командования.

По официальным данным, речь идет о 1868-м артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения. Решение связано с проверкой боевой готовности Вооруженных сил.

"Завершится проверка участием военных частей в командно-штабном учении с органами военного управления, воинскими частями и организациями технического обеспечения", — отметили в командовании.

Отмечается, что к проверке привлекли военнообязанных запаса.

Накануне Лукашенко неоднократно угрожал белорусам вероятным вторжением войск НАТО на территорию республики. Он утверждал, что Запад хочет отобрать Гродненскую область, а в Польше уже открыто говорят об этом. Впрочем, почему Гродно и кто именно делает такие заявления, он не уточнил.

С 9 августа в стране продолжается общественно-политический кризис, который спровоцировали непосредственно заявления Лукашенко и фальсификации на выборах президента в упомянутый день. Миллионы белорусов выходили на протесты.

Как сообщал ONLINE.UA, белорусский лидер Александр Лукашенко решил начать преднамеренную провокацию у границ стран НАТО. С 17 августа он внезапно объявил военные учения в литовских границ, а 20 августа объявил масштабные военные учения у границ Польши, на которые согнал тысячи военнослужащих.

У суботу, 22 серпня, Лукашенко привів всі основні війська Білорусі в повну бойову готовність через "серйозне ворушіння" НАТО біля кордонів. Наказ той віддав особисто при відвідуванні військового полігону під Гродно.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Александр Лукашенко, полмтика, боевая готовность, танки, артиллерия, Беларусь, протесты, кризис
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