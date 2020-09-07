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Обострение на Донбассе: у Путина наконец-то ответили на обвинения Украины

Политика | Читати новину українською
Обострение на Донбассе: у Путина наконец-то ответили на обвинения Украины Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Команда российского президента Владимира Пуитна 7 сентября официально заявила об обеспокоенности из-за обострения ситуации на линии соприкосновения на Донбассе. Кроме того, отмечается, что официальная Москва вроде бы настаивает на продолжении режима прекращения огня. Неизменный представитель Кремля Дмитрий Пескво цинично добавил, что страна-агрессор якобы делает все для мира на Донбассе. Представитель российского президента пока не ответил на вопрос журналистов, планирует ли РФ в связи с этой ситуацией контактировать с Украиной. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "ТАСС".

"Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", — вызывающе отметил Дмитрий Песков.

Что важно понимать, уже 7 сентября команда Владимира Зеленского выступила с жестким заявлением о недавних обстрелах боевиков оккупационного режима на Донбассе. Украина требует от Москвы приструнить боевиков, которые нагло срывают согласованное перемирие. 

"Украина изучила внимательно оба обстрелы и расценивает их как два отдельных случая, совершенные с провокационной целью. Мы требуем от России вмешаться в ситуацию и повлиять на провокационное поведение незаконных вооруженных формирований в Донецкой и Луганской областях с целью сохранения режима прекращения огня", — заявили в Офисе президента.

Стоит обратить внимание на то, что пророссийские боевики на Донбассе впервые за 42 дня перемирия дважды прицельно обстреляли позиции ООС — в результате обстрелов погиб воин ВСУ и еще один боец получил ранения. Что важно понимать, накануне главарь донецких боевиков Денис Пушилин анонсировал обстрел украинских позиций, который должен быть произойти 7 сентября буквально в 600 метрах от населенного пункта Шумы, однако позже атаку перенесли. После этого глава украинской делегации в минской ТКГ Леонид Кравчук созвал срочное заседание. А Дмитрий Кулеба срочно инициировал разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что команда Зеленского сделала важное предупреждение всем украинцам.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, РФ, Донбасу, новости Донбасса, обстрелы, боевики, ЛДНР, ОРДЛО, Дмитрий Песков
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Обновлено:15:11, 07.09.2020

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