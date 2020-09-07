Меркель готова уничтожить последний козырь Путина - что происходит

Лидер ФРГ Ангела Меркель выступила с неожиданным заявлением — она призналась, что уже не исключает, что газопровод Северный поток-2 может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Эту информацию подтвердил представитель Меркель Штеффен Зайберт. По его словам, канцлер согласна с заявлениями, сделанными министром иностранных дел на выходных, имея в виду возможную реакцию ЕС на отравление Навального. Что важно понимать, речь идет о заявлении главы МИД Гайко Мааса, который озвучил надежду, что Россия своим отказом в расследовании отравления Навального не заставит Германию изменить свою позицию относительно Северного потока-2 . Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на немецкое издание Bild.

По словам немецкого дипломата, прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям. Он также обратил внимание на то, что сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации Северного потока-2 неправильно. Сама Ангела Меркель еще на прошлой неделе официально сообщала, что Северный поток-2 будет завершен. Она также утверждала, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен.

Кроме того, Штеффан Зайберт обратил внимание на то, что пока рано делать какие-либо заявления о санкциях. Команда Ангелы Меркель до сих пор ожидает, что российское правительство объяснит причины отравления критика Кремля Навального.

Как известно, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.