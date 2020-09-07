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Меркель готова уничтожить последний козырь Путина - что происходит

Политика | Читати новину українською
Меркель готова уничтожить последний козырь Путина - что происходит Ангела Меркель (фото — flickr.com)

Лидер ФРГ Ангела Меркель выступила с неожиданным заявлением — она призналась, что уже не исключает, что газопровод Северный поток-2 может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Эту информацию подтвердил представитель Меркель Штеффен Зайберт. По его словам, канцлер согласна с заявлениями, сделанными министром иностранных дел на выходных, имея в виду возможную реакцию ЕС на отравление Навального. Что важно понимать, речь идет о заявлении главы МИД Гайко Мааса, который озвучил надежду, что Россия своим отказом в расследовании отравления Навального не заставит Германию изменить свою позицию относительно Северного потока-2. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на немецкое издание Bild.

По словам немецкого дипломата, прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям. Он также обратил внимание на то, что сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации Северного потока-2 неправильно. Сама Ангела Меркель еще на прошлой неделе официально сообщала, что Северный поток-2 будет завершен. Она также утверждала, что вопрос газопровода и отравления Навального не следует связывать и трубопровод должен быть достроен. 

Кроме того, Штеффан Зайберт обратил внимание на то, что пока рано делать какие-либо заявления о санкциях. Команда Ангелы Меркель до сих пор ожидает, что российское правительство объяснит причины отравления критика Кремля Навального.

Как известно, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. 

Ранее ONLINE.UA сообщал, что недавно министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр неожиданно для всех официально заявила, что абсолютно готова подробно и внимательно обсудить санкции против России, в том числе и по недостроенному газопроводу "Северный поток-2". 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Ангела Меркель, ФРГ, Германия, Північни потік-2, Владимир Путин, РФ, Кремль, санкции, отравление Навального, Алексей Навальный
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