Меркель готова уничтожить последний козырь Путина - что происходит

Лидер ФРГ Ангела Меркель выступила с неожиданным заявлением — она призналась, что уже не исключает, что газопровод Северный
По словам немецкого дипломата, прекращение строительства трубопровода повредит немецким и европейским компаниям. Он также обратил внимание на то, что сужать дискуссию вокруг давления на Москву исключительно к теме реализации Северного
Кроме того, Штеффан Зайберт обратил внимание на то, что пока рано делать какие-либо заявления о санкциях. Команда Ангелы Меркель до сих пор ожидает, что российское правительство объяснит причины отравления критика Кремля Навального.
Как известно, 2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что Алексея Навального отравили, потому пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что недавно министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр неожиданно для всех официально заявила, что абсолютно готова подробно и внимательно обсудить санкции против России, в том числе и по недостроенному газопроводу "Северный