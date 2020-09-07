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До конца сентября - в Кабмине порадовали хорошими новостями

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До конца сентября - в Кабмине порадовали хорошими новостями Денис Шмигаль (фото — kmu.gov.ua)

В Кабинете министров приняли решение о инициативе Министерства здравоохранения о механизме доплат медикам. Правительство поддержало постановление, регулирует соответствующий процесс. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правительственный портал.

По обнародованным данным, новое решение позволит вовремя начислять все доплаты.

"Чтобы медицинские работники быстрее получили доплаты, необходимо было срочно принять решение о порядке реализации предусмотренных для этого 5,9 миллиарда грн. Сегодня на заседании КМУ было определено, каким именно способом врачи получат эту доплату. Сразу после публикации постановления, больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября начнут получать эти средства и выплачивать их своим медицинским работникам", — объявили в Кабмине.

В правительстве отметили, доплаты для врачей в условиях эпидемии коронавируса предусмотрены в 70% от оклада, который рассчитывают согласно самым высоким 14-му тарифному разряду ЕТС. Специалисты с базовым и неполным медицинским образованием любой специальности могут претендовать на 50% от минимальной зарплаты, а младшие медицинские сестры — до 25% минималки.

"Кроме того, на заседании правительства было принято постановление Минздрава о утверждении перечня специализированных организаций, через которые происходит закупка некоторых лекарственных средств", — добавили в госструктуре.

Напомним, дополнительные выплаты медиками ввели весной 2020 года. Они уже успели стать поводом для скандала, поскольку власть не обработала должным образом механизм начисления, поэтому не все ранее могли их вовремя получить.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство здравоохранения получило для борьбы с эпидемией COVID-19 более 14 миллиардов гривен. Все средства направили на обеспечение больниц, лабораторий и медиков. По данным ведомства, Коронавирусная фонд предоставил МЗ 14,345 миллиарда гривен.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Минздрав, уряд, Кабмин, Денис Шмыгаль, доплаты, медикин, эпидемия, коронавірус, медицина
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