Facebook и Instagram планируют удивить своих пользователей новым сюрпризом

Руководство социальных сетей Instagram и Facebook неожиданно для всех начало тестировать новую функцию, которая позволит переносить истории (Stories) с одной соцсети в другую. По словам представителей команды Марка Цукерберга, это еще один шаг в расширении интеграции между двумя платформами. Во всплывающем окне некоторым пользователям Facebook рассказывается, что теперь их подписчики могут пересмотреть Stories с Instagram в интерфейсе Facebook. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт компании.

Что важно понимать, контент увидят только фоловеры автора в Instagram, которые подключили к своему профилю аккаунт в Facebook. Пользователи последнего, которые не являются подписчиками автора, не смогут посмотреть историю.

"Мы тестируем новую функцию, которая позволяет просматривать истории с Instagram на Facebook, что упрощает просмотр моментов близких вам людей независимо от того, какую программу вы используете. Функция учитывает настройки конфиденциальности и пользователи Instagram могут не показывать свои истории на Facebook", — рассказали представители компании.

Команда Марка Цукерберга отмечает, что тест проходит среди ограниченного числа пользователей, компания будет прислушиваться к отзывам участников.

Стоит обратить внимание на то, что в августе Facebook и Instagram объединили сервисы обмена сообщениями двух соцсетей. Позже с ними интегрируют и WhatsApp — все три платформы принадлежат компании Facebook.

Напомним, что 13 августа официально стало известно, что против всемирно известной корпорации Facebook, владельца Instagram, подали иск о незаконном сборе биометрических данных пользователей. Что интересно, за нарушение конфиденциальности Facebook могут выписать штраф в размере от 1000 до 5000 долларов за каждый случай, если докажут, что компания действовала умышленно. Как известно, Facebook стала оповещать пользователей Instagram о сборе биометрических данных только в начале этого года.

Как сообщал ONLINE.UA, всемирно известная компания Google неожиданно для всех сообщила, что запустила стартап-программу Google for Startups: Growth Academy.