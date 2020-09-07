Ученые раскрыли одну из особенностей коронавируса COVID-19 - что следует знать

Коронавирус COVID-19 наносит удар сразу по разным органам в организме человека. Ученым понадобилось время, чтобы установить, могут ли они потом восстанавливаться. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на CNN.

Врачи наблюдают влияние вируса на работу органов, который наблюдается длительное время. Впрочем, ученые также зарегистрировали определенные положительные тенденции.

Команда специалистов Инсбрукского медицинского университета провели исследования по этому поводу, участниками которого стали 150 человек. Они обнародовали данные о 81 пациента средним возрастом в 61 год, из них 21% нуждались интенсивной терапии, а 19% — искусственной вентиляции легких.

Около 65% пациентов имели одышку, кашель в течение первого осмотра после выздоровления через 6 недель. По итогам следующих 6 недель одышку продемонстрировали только 39%, а кашель у 15%. В последующие недели кроме легких также улучшилась ситуация с сердечно-сосудистой системой.

Согласно данным компьютерной томографии, в указанный период уровень повреждений легких упал до 4 баллов — с 8 начальных. Сначала повреждения и скопление жидкости (так называемое "матовое стекло") были у 88% пациентов, а по состоянию на 12 неделю уже в 56%.

Исследование эхоКГ выявило дисфункцию левого желудочка сердца у 58% пациентов, уровень воспаления и сгустки крови также были повышены.

"Диастолическая функция левого желудочка является признаком серьезности заболевания, однако мы наблюдали, что она также впоследствии улучшалась", — цитирует телеканал експертка Сабину Саханик.