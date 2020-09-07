Украина подловила команду Путина на бесстыдной лжи - что важно знать

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова обвинила российских пропагандистов из издания "Ведомости" в искажении позиции Управления Верховного комиссара ООН по правам человека об ответственности за обеспечение водой жителей оккупированного Крыма. По словам политика, 7 сентября утром "Ведомости.ru" подало очередную сенсацию: "Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, — заявила официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл". По словам укранского дипломата, это серьезное заявление, которое она сразу же решила проверить, передает ONLINE.UA.

"В Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалась агентство "РИА-Новости"(на публикацию которой ссылаются "Ведомости") по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons). Как нам отметили в УВКПЧ, слова их представителя в "Ведомостях" были приведены не полностью", — отметила Эмине Джапарова.

По ее словам, как следует из той же публикации "РИА-Новости", сами представители оккупанта остались разочарованными ответами УВКПЧ на свои постоянные дерганья, назвав эти ответы, с присущей РФ уважением к международным структурам, "ответами первоклассника" и "туманным ответом ни о чем ".

"Однако в "Ведомостях" об этом уже ни слова", — добавила украинский дипломат.

Она также обратила внимание на то, что российские пропагандисты выдернули из контекста слова чиновников из Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Джапарова подчеркнула, что позиция Министерства иностранных дел Украины по этому поводу четкая и правовая.

"Россия — страна оккупант. Россия несет полную ответственность за ситуацию в Крыму согласно МГП. Россия ответит за свои преступления против Украины и граждан Украины", — добавила она.

Как сообщал ONLINE.UA, 7 сентября стало известно, что оккупированны Крым столкнулся с новой ужасной проблемой.