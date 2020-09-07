Новости

Лента новостей

Кличко выдвинул неотложное требование Зеленскому - все детали

Украина | Читати новину українською
Кличко выдвинул неотложное требование Зеленскому - все детали Віталій Кличко (фото: Facebook)

Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр столицы Виталий Кличко, обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с экстренным требованием провести встречу по поводу "многочисленных проверок и обысков правоохранительных органов", которые якобы досаждают органам местного самоуправления. Об этом говорится в открытом письме правления АГУ, опубликованном на сайте организации, передает ONLINE.UA.

"Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и услуг жителям, выборочное согласования местных заимствований ставит под угрозу финансирование выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц; блокирование счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона...", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранение основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан команда Кличко обратился к Владимиру Зеленскому, как к гаранту Конституции Украины, с инициативой провести встречу с правлением Ассоциации городов Украина.

По словам представителей Ассоциации, в подобных условиях крайне важен диалог центральной и муниципальной власти, который позволит "гарантировать права общин и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года" и "своевременно начать по всей стране отопительный сезон".

Как сообщал ONLINE.UA, 3 сентября состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Во время него было принято решение изменить карантинные зоны в стране. Уже с 7 сентября карантин усилят в 29 городах и районах Украины, где был зафиксирован повышенный уровень эпидемической опасности COVID-19.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Зеленский, Виталий Кличко, Украина, Ассоциация городов, скарги, правоохранительные органы, полиция
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 138068 +2174
Выздоровели 62606 +379
Летальные 2877 +31

Данные МОЗ Украины
Обновлено:17:11, 07.09.2020

Курс валют 07.09.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,68
27,73
27,78
EUR
32,73
32,79
32,84
GBP
36,41
36,48
-
RUB
0,36
0,37
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...