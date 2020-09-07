Кличко выдвинул неотложное требование Зеленскому - все детали

Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр столицы Виталий Кличко, обратилась к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с экстренным требованием провести встречу по поводу "многочисленных проверок и обысков правоохранительных органов", которые якобы досаждают органам местного самоуправления. Об этом говорится в открытом письме правления АГУ, опубликованном на сайте организации, передает ONLINE.UA.

"Сегодня органы местного самоуправления оказались перед рядом проблем: многочисленные проверки, обыски правоохранительных органов фактически парализуют деятельность по обеспечению нормальной жизнедеятельности общин и услуг жителям, выборочное согласования местных заимствований ставит под угрозу финансирование выплат заработной платы работникам бюджетной сферы, завершение ремонта школ, детских садов, оснащение больниц; блокирование счетов коммунальных предприятий, предоставляющих услуги теплоснабжения, приведет к срыву отопительного сезона...", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что с целью обеспечения эффективного сотрудничества между органами государственной власти и органами местного самоуправления, сохранение основных принципов надлежащего управления и конституционных прав граждан команда Кличко обратился к Владимиру Зеленскому, как к гаранту Конституции Украины, с инициативой провести встречу с правлением Ассоциации городов Украина.

По словам представителей Ассоциации, в подобных условиях крайне важен диалог центральной и муниципальной власти, который позволит "гарантировать права общин и граждан во время предвыборной кампании на местных выборах 2020 года" и "своевременно начать по всей стране отопительный сезон".