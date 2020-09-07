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Навального вывели из комы - что известно о его состоянии

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Навального вывели из комы - что известно о его состоянии Олексій Навальний (фото — facebook.com/navalny)

Немецкие врачи обнародовали новости о состоянии российского оппозиционера Алексея Навального, которого госпитализировали из-за поражения боевой ядом. По состоянию на 7 сентября был вывели из искусственной комы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на клинику "Шарите".

По обнародованным данным, политика лечат в упомянутом заведении в Берлине с 22 августа, с тех пор его состояние улучшилось.

"Пациента вывели из медицинской комы и отключили от искусственной вентиляции легких. Он реагирует на словесные раздражители. Еще рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления", — заявили врачи.

Они напомнили, что держат контакт с семьей пострадавшего.

"После консультаций с женой пациента "Шарите" объявляет, что решение обнародовать подробности состояния пациента соответствовать его пожеланиям", — подчеркнули в учреждении.

Напомним, Навальный оказался без сознания в клинике Омска 20 августа, ему стало плохо на борту самолета, следовавшего из Томска в Москву. Его почти сразу ввели в состояние искусственной комы, он необходим для лучшего восстановлением, поскольку организм не тратит энергию на поддержание сознания.

2 сентября немецкие власти заявили, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Канцлер Ангела Меркель тогда отметила, что не сомневается в том, что его отравили, потому пытались заставить замолчать, в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Как сообщал ONLINE.UA, Меркель выступила с неожиданным заявлением — она призналась, что уже не исключает, что газопровод Северный поток-2 может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Алексей Навальный, Россия, полмтика, отравления, Германия, медицина
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