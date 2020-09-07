Немедленно это сделать - Зеленский дал срочное задание команде Авакова

В ночь с 21 на 22 августа неизвестные совершили акт вандализма в отношении бронзовой скульптуры девочки на территории музея в Киеве. Украинским журналистам удалось выяснить, что трое неизвестных сорвали постамент с его пьедестала — однако, уточняется, что сам памятник не был поврежден. 7 сентября глава государства Владимир Зеленский озвучил неотложную требование команде главы МВД Арсена Авакова — он призывает, чтобы правоохранители как можно быстрее расследовали акт надругательства над скульптурой "Горькая память детства" на территории Национального музея Голодомора-геноцида в центре столицы. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

Украинский лидер обратил внимание на то, что полиция должна провести все необходимые следственные действия, квалифицировать правонарушения и в течение месяца доложить о ходе расследования. Известно, что дело контролирует заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Кроме того, отмечается, что Владимир Зеленский получил письмо от президента Всемирного конгресса украинцев Павла Грода, в котором выражается озабоченность этим актом вандализма, совершенным накануне 29-й годовщины независимости Украины. ВКУ призывает президента Украины принять меры для расследования этого преступления и привлечения виновных к ответственности.

"Досадно поражен инцидентом, который резко контрастирует с моими впечатлениями от общения с креативными и талантливыми людьми во время поездок по регионам Украины. Вандалы пытались повредить скульптуру "Горькая память детства" на территории мемориального комплекса памяти жертв Голодомора. Моя позиция четкая и однозначная: любые проявления вандализма являются пещерной дикостью и никоим образом не могут быть оправданы", — подчеркнул украинский лидер 7 сентября.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно Ассоциация городов Украины, руководителем которой является мэр столицы Виталий Кличко, обратилась к украинскому лидеру Владимира Зеленского с экстренной требованием провести встречу — важные подробности можно найти в нашем материале.