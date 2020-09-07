В МИД разоблачили новую коварную выходку Кремля - ​​что случилось

В Министерстве иностранных дел Украины выступили с новой жестким заявлением о поставках воды в аннексирован Крым. Недавно провластные медиа в России обнародовали якобы вердикт ООН об ответственности за обеспечение региона ценным ресурсом. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на замминистра Эмине Джапарову.

По словам дипломатка, российские СМИ обнародовали ложное заявление организации, чем именно исказили ее позицию.

"Сегодня утром" Ведомости.ru "подают очередную сенсацию:" Ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине, — заявила официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл ". Достаточно серьезное заявление", — объяснила Джапаров в Facebook.

Министерство тем временем сделало попытку по уточнению информации, которую обнародовали кремлевские журналисты.

"В управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалась агентство" РИА-Новости "(на публикацию которой ссылаются" Ведомости ") по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ:" Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons). Как нам отметили в УВКПЧ, слова их представителя в "Ведомостях" были приведены не полностью", — добавила Джапаров.

Она резюмировала, МИД четко придерживается позиции о статусе России как государства-оккупанта, поэтому именно она — даже по международному праву — несет ответственность за обеспечение населения региона всем необходимым.

Как сообщал ONLINE.UA, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба решил поставить точку в резонансном скандале, который возник после заявления первого заместителя главы украинской делегации ТКГ Донбассом Витольда Фокина о всеобщей амнистии и особый статус для всего Донбасса.