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Путин готов поднимать ставки - эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам

Политика | Читати новину українською
Путин готов поднимать ставки - эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

6 сентября стало известно, что пророссийские силы бесстыдно обстреляли подразделение Объединенных сил в районе Красногоровки с автоматического станкового гранатомета. В этот же день они опять нарушили перемирие, открыв огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки на Луганщине, — в течение дня погиб один боец ВСУ и еще один был ранен. Политический эксперт и бывший глава МИД Украины Павел Климкин обратил внимание на то, что нарушения режима прекращения огня на Донбассе со стороны боевиков, что привело к гибели одного украинского военного и ранению еще одного, это очень четкий сигнал от главы Кремля Владимира Путина, что он уже готов поднимать ставки. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"К сожалению, это ожидаемо. И это нарушение прекращения огня не со стороны боевиков, а непосредственно со стороны Москвы. Москва видит, что сценарий с прекращением огня не работает. Она хотела его использовать для того, чтобы демонстрировать: "вроде безопасность достигнута, теперь давайте быстрее двигаться к выборам по сценарию Москвы. Возможно, также хотела выжать еще уступки не только по Донбассу. Не исключено, что это касалось, например, обещаний относительно воды в Крым, хотя бы частично, и т.д. Но сейчас она видит, что это не работает, и это очень четкий сигнал от Москвы, что она готова поднимать ставки", — подчеркнул Павел Климкин.

Украинский дипломат обратил внимание на то, что ранее предупреждал: если Путин увидит, что его тактика не работает, в начале сентября будут срывы в прекращении огня. По его словам, это подтверждает так называемый ультиматум со стороны главаря "ДНР" Дениса Пушилина открывать огонь. Бывший министр также напомнил о необходимости телефонного разговора лидеров в нормандском формате для обсуждения ситуации на Донбассе и общего давления Украины и ее международных партнеров на РФ.

"Я считаю, что надо не играть со сроками, а работать с нашими друзьями и партнерами, и не только с Германией и Францией, но в первую очередь с ними, как сторонами Нормандского формата, для того, чтобы совместно давить на Россию. И, конечно, двусторонние контакты имеют смысл только с Россией, поскольку все это идет из Москвы. Но, конечно, телефонный разговор в нормандской формате сейчас бы очень пригодилась для того, чтобы давить на Путина", — заявил дипломат.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Украина подловила команду Путина на новой лжи относительно Крыма.

Источник: Інтерфакс-Україна Теги: Владимир Путин, Павел Климкин, Владимир Зеленский, Донбасс, новости Донбасса, ОРДЛО, обстрелы, нарушение перемирия
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