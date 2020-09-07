Путин готов поднимать ставки - эксперт объяснил, к чему готовиться украинцам

Украинский дипломат обратил внимание на то, что ранее предупреждал: если Путин увидит, что его тактика не работает, в начале сентября будут срывы в прекращении огня.

По его словам, это подтверждает так называемый ультиматум со стороны главаря "ДНР" Дениса Пушилина открывать огонь.

Бывший министр также напомнил о необходимости телефонного разговора лидеров в нормандском формате для обсуждения ситуации на Донбассе и общего давления Украины и ее международных партнеров на РФ.