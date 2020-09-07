Исторический момент - в Кабмине приняли важное неожиданное решение

Киберспорт на территории Украины официально получил статус полноценного спортивного направления. Такое решение приняли в Министерстве цифровой трансформации в понедельник, 7 сентября. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление заместителя министра Александра Борнякова.

По его словам, решение приняла Комиссия по признанию вида спорта в Украине.

"Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт — это уже давно не просто« стрелялки », а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им увлекаются около 600 000 000 человек, среди которых и миллионы украинский", — подчеркнул Борняков в Facebook.

Замминистра напомнил, в Украине закрепилась мощная культура киберспорта

"Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба", — добавил он.

Чиновник также обратил внимание, что киберспорт может стать одновременно частью экономики.

"Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы!" — резюмировал Борняков.

Как сообщал ONLINE.UA, Международный олимпийский комитет выступил с обещанием о проведении Игр-2020 . Спортивные соревнования состоятся в Японии в следующем году на все препятствия.

По словам вице-президента организации Джона Коутса, новая Олимпиада станет событием, которое "победила коронавирус".