Анджелина Джоли в ярости из-за провокации Брэда Питта с новой девушкой - все подробности

Всемирно известный актер Брэд Питт уже много месяцев подряд, почти год, встречается с моделью Николь Потуральськи. Недавно влюбленные прибыли вместе в поместье, где когда-то Питт женился на своей бывшей жене Анджелине Джоли — стоит отметить, что последняя очень возмутились, что отец ее детей решился на такой наглый шаг и опозорил ее на весь мир. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание The Sunday Mirror.

"Брэд Питт на днях приехал во Францию вместе со своей новой возлюбленной — немецкой моделью Николь Потуральськи. Они поселились в Шато Мираваль, имении, которое принадлежит Питту и Джоли, а также в котором они сыграли свадьбу. Анджелина в неистовстве из-за этого", — говорится в сообщении.

Журнаилисты узнали, что актер приехал во Францию ради рекламы и производства своего розового шампанского, поскольку поместье бывших супругов окружено виноградниками.

"Анджелина в неистовстве и шокирована тем, что Брэд Питт мог так низко опуститься. Она очень надеялась, что им удастся наладить отношения после громких ссор. Но теперь это невозможно", — рассказал анонимный источник.

Кроме того, отмечается, что голливудская красавица не ожидала, что Брэд Питт будет так публично ездить по Европе с новой девушкой и не захочет держать свою личную жизнь в тайне. Что интересно, недавно сам Брэд Питт убеждал, что ему безразлична реакция бывшей жены относительно его поездки с Николь во Францию. Актер также отметил, что ожидает, что она будет в неистовстве.

"Анджелина Джоли на прошлой неделе отреагировала на новый роман Брэда Питта с Николь Потуральськи. Она заявила, что ее волновать эта новость будет только тогда, когда она определенным образом коснется ее детей. Ничто другое не дает повода интересоваться романтической жизнью бывшего мужа", — напоминает издание.

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