ЕС возмутился новой выходкой режима Лукашенко - что случилось

В Евросоюзе раскритиковали недавнее решение белорусского режима Александра Лукашенко. Верховный представитель содружества Жосеп Боррель заявил, что похищение оппозиционеров заслуживаю минимум осуждения. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление топпосадовцив Брюссель.

По его словам, режима не следует прибегать к столь циничных методов.

"Произвольные аресты и похищения людей по политическим мотивам в Беларуси, в том числе жесткие действия сегодня утром против Андрея Егорова, Ирины Сухой и Марии Колесниковой, недопустимы. Органы власти должны прекратить запугивать граждан и нарушать собственные законы и международные обязательства", — пояснил Боррель.

Также представитель Еврокомиссии Петер Стано похоже отреагировал на поступки белорусских силовиков, он назвал недопустимым решение о похищении оппозиционеров прямо на улице. Официальный представитель напомнил о внедрении в ближайшее время санкции против белорусского режима со стороны ЕС.

Напомним, в Беларуси продолжаются протесты, которые начались 9 августа — буквально в день выборов президента. Миллионы белорусов возмутились массовыми фальсификациями, которые принесли «победу» Александру Лукашенко.

Власть в первые дни пыталась силой подавить протесты по всей республике, тысячи людей оказались в изоляторах. Впрочем, это больше разожгло активистов, с тех пор вели исключительно мирные протесты без всякого насилия, а вот поступки режима привлекли внимание международного сообщества.

Как сообщал ONLINE.UA, группа неизвестных задержала известную белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову. Представительницу президиума Координационного совета вывезли в неизвестном направлении. По обнародованным данным, инцидент произошел прямо в центре Минска, его свидетелями стали сразу несколько человек.