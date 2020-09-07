Наконец вернулись - Зеленский поделился замечательными новостями о резонансном инциденте

Шесть украинский оказались на свободе после длительного плена в руках африканских пиратов. Президент Владимир Зеленский лично поздравил их и рассказал об освобождении. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По обнародованным данным, все бывшие узники только вернулись на родину, они работали на судне Curacao Trader и были освобождены 20 августа.

"Наши моряки провели в плену у пиратов более месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерству иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленников. Мы все время держали ситуацию под контролем. Украинцы должны знать, что для нашего государства важен каждый гражданин", — подчеркнул Зеленский.

Президент отметил оперативную работу МИД — именно представители внешнеполитического ведомства удерживали контакт с украинскими гражданами, сопровождая переговорный процесс.

"17 июля пираты совершили нападение на танкер Curacao Trader, который находился у побережья Бенина, и захватили 13 членов экипажа, среди которых были украинцы. 20 августа моряки были освобождены из плена, а 24 августа нигерийские военные передали освобожденных граждан Украины представителям украинского посольства в Федеративной Республике Нигерия", — напомнили в ОПУ.

Следует заметить, что это не первый подобный случай, в течение 2020 таких инцидентов было как минимум три.

Как сообщал ONLINE.UA, у африканского берега пираты атаковали судно Tommi Ritscher и похитили украинского моряка. Сведения о захвате подтвердил директор Департамента консульской службы МВД Сергей Погорельцев. По его словам, нашего земляка вывезли в неизвестном направлении.