Пожелал мне удачи - Луческу удивил признанием об Ахметове и Динамо

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу перед резонансным назначением беседовал с президентом "Шахтера" — Ринатом Ахметовым. Он рассказал об этом контакт накануне его возвращения в Украину. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на ProSport.

По его словам, олигарх якобы с пониманием откликнулся на решение румынского специалиста.

"Прежде всего я скучал по Украине. Я хотел вернуться в страну, где у меня были хорошие результаты. Я объяснил Ринату Ахметову, почему я это сделал. Он пожелал мне удачи и понял, почему я пошел на такой шаг. Хотел попасть в чемпионат, который меняется, который начинает расти, меня тоже привлекало то, что в "Динамо" есть молодые игроки, о таланте которых мне много рассказывали", — утверждает Луческу.

Напомним, румын тренировал донецкий "Шахтер" на протяжении 12 лет — с 2004 по 2016. За этот период он получил звание устойчивого "врагу" киевского "Динамо" — либо символически и были сами дончане.

Под тренерством Луческу "Шахтер" одержал восемь кубков чемпионата Украины и один раз получил Кубок УЕФА. После назначения в "Динамо" его раскритиковали с обеих сторон — бывшие коллеги из донецкой команды и фанаты киевлян.

Впрочем, он уже успел получить символически важную победу — "Динамо" одолело "Шахтер" в борьбе за Суперкубок Украины, киевскому клубу удалось реализовать каждую из трех атак на ворота соперника. Зато дончане отличились только одним мячом.

Как сообщал ONLINE.UA, первым соперником киевского "Динамо" на пути в Лигу чемпионов станут голландцы с "АЗ". Главный тренер украинского клуба Мирча Луческу рассказал о подготовке к важному матчу. По словам румынского специалиста, тренерский штаб сейчас работает над особой стратегией для выступления команды.