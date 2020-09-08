Курс валют на сегодня 8 сентября - доллар подорожал, евро подешевел

На вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар подорожал, евро подешевел.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 8 сентября цена доллара США составит 27 гривен 75 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 2 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько понизилась и на сейчас курс евро составляет 32 гривны 81 копейка, что в свою очередь на 5 копеек меньше чем в понедельник, 7 сентября.

В понедельник, 7 сентября, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.775/27.76 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 32.84/32.82 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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