Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 8 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине растет крайне быстро — во вторник, 8 сентября, зафиксировали 2 411 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 насчитывает уже 140 479 человек, из них 2934 украинца умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 63 546 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. 73 999 украинцев продолжают болеть. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 4450 случаев;

Волынская область — 5943 случая;

Днепропетровская область — 2843 случая;

Донецкая область — 1675 случаев;

Житомирская область — 3812 случаев;

Закарпатская область — 8180 случаев;

Запорожская область — 1981 случай;

Ивано-Франковская область — 10 508 случаев;

Кировоградская область — 867 случаев;

м. Киев — 15511 случаев;

Киевская область — 6370 случаев;

Львовская область — 16 073 случая;

Луганская область — 448 случаев;

Николаевская область — 1690 случаев;

Одесская область — 8721 случай;

Полтавская область — 997 случаев;

Ровенская область — 9860 случаев;

Сумская область — 2070 случаев;

Тернопольская область — 7580 случаев;

Харьковская область — 11 202 случая;

Херсонская область — 518 случаев;

Хмельницкая область — 3253 случая;

Черновицкая область — 11 431 случай;

Черкасская область — 2046 случаев;

Черниговская область — 2450 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 сентября 2020 в Центр поступило 2779 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с началу 2020 года поступило 202 765 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что за 7 сентября в мире подтвердили 196тыс случаев заражения коронавирусом. Лидером остается Индия, где обнаружили 75 тыс больных. В США зарегистрировали 25 тыс случаев, в Бразилии — 10 тыс, в Аргентине — около 9 тыс. В этот же день от осложнений болезни умерли 3708 человек. Всего за время пандемии коронавирус подтвердили в 27,4 млн человек, из которых 896 500 — умерли. Вылечились от коронавируса уже 19,5 млн больных. За понедельник, 7 сентября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2174 лицам, 31 больной умер, 379 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.

Что важно понимать, среди сотрудников Министерства внутренних дел коронавирус подтвердили у около 2 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"У нас на сегодня с 345 тыс сотрудников МВД уже почти 2000 заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране", — заявил он.

Геращенко также рассказал, что МВД получило 2,6 млрд грн на доплаты для 87 тыс работников министерства. Речь идет о полицейских (67 тыс), сотрудниках Нацгвардии и пограничников (20 тыс).

"Все они работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом", — пояснил замминистра.

Недавно также стало известно, что коронавирус COVID-19 наносит удар сразу по разным органам в организме человека. Ученым понадобилось время, чтобы установить, могут ли они потом восстанавливаться. Врачи наблюдают влияние вируса на работу органов, которое наблюдается длительное время. Впрочем, ученые также зарегистрировали определенные положительные тенденции.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, 27 августа глава СНБО Украины Алексей Данилов обратился к украинцам с важным предупреждением о пандемии коронавируса.