Количество больных коронавирусом в Украине резко возросло - официальные данные на 8 сентября

Количество больных коронавирусом в Украине растет крайне быстро — во вторник, 8 сентября, зафиксировали 2 411 новых случаев заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 4450 случаев;
Волынская область — 5943 случая;
Днепропетровская область — 2843 случая;
Донецкая область — 1675 случаев;
Житомирская область — 3812 случаев;
Закарпатская область — 8180 случаев;
Запорожская область — 1981 случай;
Ивано-Франковская область — 10 508 случаев;
Кировоградская область — 867 случаев;
м. Киев — 15511 случаев;
Киевская область — 6370 случаев;
Львовская область — 16 073 случая;
Луганская область — 448 случаев;
Николаевская область — 1690 случаев;
Одесская область — 8721 случай;
Полтавская область — 997 случаев;
Ровенская область — 9860 случаев;
Сумская область — 2070 случаев;
Тернопольская область — 7580 случаев;
Харьковская область — 11 202 случая;
Херсонская область — 518 случаев;
Хмельницкая область — 3253 случая;
Черновицкая область — 11 431 случай;
Черкасская область — 2046 случаев;
Черниговская область — 2450 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 сентября 2020 в Центр поступило 2779 сообщений о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что за 7 сентября в мире подтвердили 196тыс случаев заражения коронавирусом. Лидером остается Индия, где обнаружили 75 тыс больных. В США зарегистрировали 25 тыс случаев, в Бразилии — 10 тыс, в Аргентине — около 9 тыс. В этот же день от осложнений болезни умерли 3708 человек. Всего за время пандемии коронавирус подтвердили в 27,4 млн человек, из которых 896 500 — умерли. Вылечились от коронавируса уже 19,5 млн больных. За понедельник, 7 сентября, в Украине диагноз
Что важно понимать, среди сотрудников Министерства внутренних дел коронавирус подтвердили у около 2 тысяч человек. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
"У нас на сегодня с 345 тыс сотрудников МВД уже почти 2000 заболевших коронавирусом. Это в 2 раза больше, чем есть в среднем по стране", — заявил он.
Геращенко также рассказал, что МВД получило 2,6 млрд грн на доплаты для 87 тыс работников министерства. Речь идет о полицейских (67 тыс), сотрудниках Нацгвардии и пограничников (20 тыс).
"Все они работали с гражданами и имели повышенную вероятность заболеть коронавирусом", — пояснил замминистра.
Недавно также стало известно, что коронавирус
Как сообщал ранее ONLINE.UA, 27 августа глава СНБО Украины Алексей Данилов обратился к украинцам с важным предупреждением о пандемии коронавируса.