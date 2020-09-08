Трамп готовит новый безжалостный удар по Путину - что задумал президент США

Действующий глава Белого дома Дональд Трамп выступил с новым громким заявлением — он официально сообщил о том, что готовит новый удар по режиму российского президента Владимира Путина и активно поддерживает идею отказа от Северного потока 2 после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Кроме того, американский лидер не забыл напомнить представителям медиа, что и до скандала с Навальным выступал против этого проекта. Свою позицию президент Штатов озвучил во время пресс-конференции. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Белого дома.

"Конечно, да", — заявил Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на то, что случилось с Навальным.

Стоит обратить внимание на то, что некоторые сенаторы также убеждены, что наиболее мощной реакцией на отравление российского политика будет прекращение строительства сканадльного газопровода Северный поток 2.

"Я ценю лечение и диагностику Германии относительно яда, использованного против Навального. Эта возмутительная попытка убийства и нарушения международного запрета на использование химического оружия не должны вознаграждаться расширением преступного влияния Путина в Европе. Я бы предложил, что ответная реакция на это покушение включала бы отмену строительства газопровода "Северный поток-2 ". Мы должны привлечь Россию к ответственности", — поделился своим мнением сенатор Рон Джонсон из Висконсина.

Стоит напомнить, что 2 сентября власть ФРГ официально сообщила, что Навального отравили "Новичком". Следы нервного агента в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. Только 7 сентября политика вывели из комы. Немецкая лидерка Ангела Меркель не сомневается, что Алексея Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от команды Владимира Путина. Что важно понимать, ранее ЕС призвал к совместному международному ответу на отравление Навального и допустил введение санкций.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Ангела Меркель готова уничтожить последний козырь Владимира Путина.