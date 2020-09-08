Меркель наконец нашла способ остановить Лукашенко и озвучила последнее предупреждение

У команды канцлера ФРГ Ангелы Меркель окончательно лопнуло терпение после всех провокаций и произвола президента Беларуси Александра Лукашенкка, которого не признают легитимным очень многие страны. Так, влиятельный немецкий дипломат и глава МИД Германии Гайко Маас допустил введение персональных санкций ЕС против самого Лукашенко, если он "не изменит курс" и не пойдет на диалог с оппозицией. О новом решении Меркель ее представитель сообщил немецкому изданию Bild 7 сентября, передает ONLINE.UA.

"Мы неоднократно просили господина Лукашенко вступить в диалог со всеми национальными силами. Этого не произошло, наоборот: волны репрессий накатываются одна за другой на оппозицию, которая желает вступить в диалог. Это неправильное направление", — подчеркнул глава МИД ФРГ.

По его словам, команда Меркель активно работает с другими государствами ЕС над пакетом санкций.

"Если Лукашенко не изменит курс, мы в ЕС отреагируем", — предупредил Гайко Маас.

Кроме того, представитель команды Ангелы Меркель призвал режим в Минске немедленно освободить задержанную в понедельник утром Марию Колесникову.

"Мы очень волнуемся за госпожу Колесникову. Мы требуем ясности относительно ее места пребывания, а также освобождение всех политических заключенных в Беларуси. Непрерывные аресты и репрессии, в том числе и прежде всего в отношении членов Координационного совета, недопустимы", — отметил немецкий дипломат.

Как известно 7 сентября белорусские медиа неожиданно для всех сообщили о том, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь еще двое членов Координационного совета — Антон Родненков и Иван Кравцов. Команда Лукашенко начала сразу же оправдываться, что "не располагает информацией" о их возможном задержании.

Стоит обратить внимание на то, что в в последние дни Евросоюз разрабатывает санкционный список в отношении Беларуси, однако, по данным СМИ, Лукашенко в нем пока не фигурирует.

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