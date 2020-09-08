Режим Лукашенко шокировал новой выходкой против оппозиции - что случилось

Несколько лидеров системной белорусской оппозиции рано утром во вторник, 8 сентября, пытались пересечь границу с Украиной. Это удалось сделать двум представителям Координационного совета — Антону Родченкова и Ивану Кравцову, Мария Колесникова была задержана. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на белорусские неправительственные медиа и ГПСУ.

По обнародованным данным, Колесникову задержали с белорусской стороны.

"8 сентября, в начале пятого утра Антон Родченков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска" Александровка "и поехали в сторону Украины", — утверждают в Госпогранкомитете республики.

В то же время ведомство не смогло объяснить, произошло это в результате давления со стороны режима Александра Лукашенко.

Между тем государственное телевидение Беларуси запустило сюжет о буквально "побег" оппозиционеров за границу, Колесникова пыталась якобы противозаконным образом пересечь границу. Пограничники не подтвердили это и отметили — все трое прошли контроль.

Украинская пограничная служба подтвердила сечение только двух человек со стороны Беларуси, Колесниковой среди них нет.

"Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, определяет порядок пересечения государственной границы. Гражданка РБ М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного не контролируются прибывала", — заявили в ГПСУ.

Накануне другие оппозиционеры после задержания соратников заявили, режим считает, что после ликвидации координационного совета протесты прекратятся, однако это не так — главным двигателем акций стали люди.

Как сообщал ONLINE.UA, группа неизвестных задержала известную белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову. Представительницу президиума Координационного совета вывезли в неизвестном направлении.