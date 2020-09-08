Почему вы это делаете - Трамп набросился с публичными обвинениями на Меркель

Американский лидер Дональд Трамп ошеломил международное сообщество новым неожиданным заявлением — он отметил, что поддержал бы отказ команды канцлера ФРГ Ангелы Меркель от завершения Северного
"Почему Германия делает бизнес, давая России миллиарды, в то время как мы защищаем Германию от России? Как это должно работать?" — публично пожаловался Дональд Трамп на действия Ангелы Меркель.
Представители медиа сразу же поинтересовались у президента США, поддержит ли он призывы к остановке проекта — американский лидер ответил: "Конечно". Глава Белого дома выразил предположение, что официальный Берлин может быть настолько зависим от Москвы в поставках энергоносителей, что остановка будет невозможна.
"Германия находится в ослабленном положении, когда речь заходит об энергетике, они закрывают все электростанции", — добавил Дональд Трамп.
Стоит обратить внимание на то, что сама лидер ФРГ Ангела Меркель уже не исключает, что газопровод Северный
Ранее ONLINE.UА сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель наконец нашла способ, как можно остановить белорусского диктатора Александра Лукашенко — она даже сделала ему последнее предупреждение.