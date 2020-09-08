Почему вы это делаете - Трамп набросился с публичными обвинениями на Меркель

Американский лидер Дональд Трамп ошеломил международное сообщество новым неожиданным заявлением — он отметил, что поддержал бы отказ команды канцлера ФРГ Ангелы Меркель от завершения Северного потока-2 , однако начал жаловаться, что Германия сейчас слишком слабая для принятия подобного решения с точки зрения энергетической безопасности. После скандального отравления российского оппозиционера Алексея Навального глава Белого дома в своем стиле призвал мир остановить строительство газопровода Северный поток-2 . Кроме того, Дональд Трамп набросился с новыми обвинениями на саму Ангелу Меркель, которая долгое время поддерживала российского президента Владимира Путина и его проект. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на издание Spiegel.

"Почему Германия делает бизнес, давая России миллиарды, в то время как мы защищаем Германию от России? Как это должно работать?" — публично пожаловался Дональд Трамп на действия Ангелы Меркель.

Представители медиа сразу же поинтересовались у президента США, поддержит ли он призывы к остановке проекта — американский лидер ответил: "Конечно". Глава Белого дома выразил предположение, что официальный Берлин может быть настолько зависим от Москвы в поставках энергоносителей, что остановка будет невозможна.

"Германия находится в ослабленном положении, когда речь заходит об энергетике, они закрывают все электростанции", — добавил Дональд Трамп.

Стоит обратить внимание на то, что сама лидер ФРГ Ангела Меркель уже не исключает, что газопровод Северный поток-2 может попасть под санкции в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального. Эту информацию подтвердил ее представитель Штеффен Зайберт. По его словам, канцлер согласна с заявлениями, сделанными министром иностранных дел на выходных, имея в виду возможную реакцию ЕС на отравление Навального.

Ранее ONLINE.UА сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель наконец нашла способ, как можно остановить белорусского диктатора Александра Лукашенко — она даже сделала ему последнее предупреждение.